製作人型看板、藝術創作、設計衣服、學術研究、遊戲開發需要用到「全身人像」嗎？小編最近發現一個「無肖像權」的 AI 全身人像圖庫 Generated Humans，顧名思義所有的人像均由 AI 產生，完全沒有肖像權問題，總共高達 10 萬張全身人像可下載，不論男、女、老、少、黑、白人全部都有，提供大家免費下載，有需要用到全身人像的朋友，趕快收藏啦。之前小編也有分想過類似的 AI 圖庫 ThisPersonDoesNotExist 是專門收藏 AI 肖像的圖庫 (非全身)，有興趣的朋友也歡迎一起收下。

進入 Generated Humans 之後，點擊 Get generated humans 來下載全身人像。

輸入 Email、姓名，以及會如何運用圖庫後按下下方按鈕就可以取得下載連結囉。

最後打開 Email 就可以看到下載連結囉，圖片會為 JPG 格式，如果需要更高畫質的 PNG 去背圖片，可以寄信聯繫對方窗口。

10 萬張的人像圖片，通通打包在壓縮檔中，檔案大小約 1.1GB。

下載後就可以看到各式各樣、多元豐富的全身人像囉。

接下來 Generated Humans 會打造可以更換身體、不同年齡、不同衣服打扮、不同姿勢的人像，想要獲得專案最新進度可以輸入 Email 追蹤。

如果你負責遊戲開發，可以透過 Generated Humans 來匯入素材，作為臨時的模型。

這些素材也已經被用來做為社會上性犯罪的預防、精神方面疾病的輔助治療。

此外，也有人用在 NFT 創作，或是肖像畫的參考模型。

如果你是研究人員，學術研究需要放圖例也相當適合用這個圖庫的素材。

工程師也可以用來開發遊戲、機器學習使用，總而言之 Generated Humans 所產生的 AI 人像用途相當廣泛，唯一要注意的是僅限於非商業用途使用，連結放在下方，趕快去下載起來吧。

傳送門：Generated Humans