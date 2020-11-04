你知道製作 PPT 時色彩用得更加一致，觀眾能夠看的更舒適嗎？對於顏色不太敏感也沒關係，有線上輔助工具能夠使用，最近小編發現一款相當直覺的調色盤工具 Tailwind Ink，根據我們所選的顏色，Tailwind Ink 透過 AI 自動產生 100 種相近顏色，顏色會依照深淺進行排序並提供色碼，如果你需要一點顏色靈感，或對於顏色不是這麼敏銳的話，Tailwind Ink AI 調色盤工具收下，或許會獲得靈感。另有一款 Color Palette Generator 免費線上調色盤，也是許多設計師會運用的工具，大家可以前往試試。

進入 Tailwind Ink 就能夠看到許多顏色，第一步先從左上方的色盤開始，挑選一個主要顏色。調整顏色的過程中，右邊的 100 個推薦顏色會根據 AI 演算法即時變換，確定好顏色之後，點擊下方 Apply 就可以囉。

100 個推薦的顏色由淺至深排列，每個顏色都有對應色碼，直接將色碼複製到圖片編輯工具就能套用。

Tailwind Ink 上方還有個 Aa 文字按鈕，點擊後每個色塊上方都會有黑、白文字，能夠馬上看到文字壓在上方的效果。不知道主視覺可以用什麼顏色來搭配時，Tailwind Ink 這個 AI 調色盤打開馬上就會找到答案啦。

Tailwind Ink：https://tailwind.ink/