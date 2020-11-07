難得出門玩的照片，有路人出現在畫面中怎麼去除？App Store 上這款 Photo Retouch Object Removal 移除路人 App，在超過 1000 則的評論中獲得 4.6 顆星的高評價，沒學過專業 PS 修圖技巧，就能夠輕鬆抹除畫面中的路人，當然不只有抹除功能，還能複製圖中元素、加浮水印、濾鏡、上馬賽克、加遮罩、去痘痘等，並且能夠輸出無浮水印的 PNG、JPG 高畫質圖片，使用 iPhone 的朋友可以下載下來測試看看囉。

目前這款只有在 iOS 系統中有，用 Android 系統的朋友也有許多類似的 App 可在 Google Play 中找到，只要輸入 Photo Retouch 這個關鍵字搜尋就可以。

Photo Retouch-Object Removal 也支援影片的路人抹除，不過這裡小編用照片來作為示範。選擇 Photo Eraser 並用紅色塗抹要抹除的路人，完成後按下右下角 Go。

不到幾秒鐘的時間，原本左圖有路人照片，已經變為右邊移除路人版本。有些移除過渡效果若不是很好的話，請按右下角 Alter 切換效果，找到最適合的為止。實測後發現雖然這種 App 挺方便的，不過由於技術上的限制，背景比較單純的照片效果會是最好的，若背景較複雜的話，可能還是看得出破綻。

畫面底部是工具列，若需要做其他的畫面處理，包含：複製畫面中的人、移動人物位置、上浮水印、加濾鏡等通通沒問題，完成後點擊右上方分享按鈕進行輸出。

輸出格式有 PNG 及 JPG，並且可以選擇圖片尺寸及畫質，完成後點擊 Save 就能夠儲存到手機相簿啦，當然也可以一鍵分享到社群媒體，載點在下方，有需要的朋友趕快下載來玩玩看吧。

下載：

Photo Retouch-Object Removal ( App Store 下載 )