出去門照片拍到路人、其它遊客需要塗掉，又不會 Photoshop 該怎麼辦？有些手機主打「去除路人」功能，不過最近小編發現 CleanUp.pictures 智慧去除照片中雜物服務，透過 AI 演算法，能夠輕鬆移除照片中人物、建築物、任意物體或文字等...，而且完全免費使用，處理完的照片也沒有浮水印，功能相當強大，甚至比自己 PS 的效果還好，有需要的朋友非常推薦收下這款工具！

進入 CleanUp.pictures 官網後，直接把要處理的照片上傳。

魔法去除的過程有多簡單？小編錄製 GIF 給大家參考，上傳照片後，在要移除的物體上面，輕輕用滑鼠塗抹就可以啦，如果物件的輪廓比較複雜的話下面還有筆刷粗細可以調整。

小編實際測試 Before ＆ After 照片給各位看，左上圖為原始圖、右上為 CleanUp.pictures 處理過的圖片，不論是路燈、建築物、路人，效果基本上都算不錯，

如果是電商拍賣的話，像上方的例子就可以輕鬆把拿著衣架的手輕鬆移除，可以看到 CleanUp.pictures 在衣架頭 S 型掛勾的部分還原的非常好，連結放在下面，各位先收下，相信未來有機會派上用場！

傳送門：CleanUp.pictures