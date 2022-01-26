PhotoAI

手機需要處理圖片，你有習慣用的工具嗎？最近小編發現 PhotoAI - AI Photo Enhancer 一鍵 AI 修圖工具，具備多種修圖功能，例如：無損放大圖片、提升圖片畫質、圖片降噪、增強顏色和對比度、修飾和修復模糊的臉等，最方便的是他還支援「一鍵去背」功能，支援批次去背，大量照片去背超方便。最重要的是它推出「終身限時免費」序號，價值 49 美元，現在取得永久免費用，不收下太對不起自己啦 ( Android、iPhone 通通適用 )

自動去背 App

目前可以在 App Store 和 Google Play 免費下載，小編這裡用 App Store 作為示範，下載之後開啟，就可以看到所有 PhotoAI 的功能。

移除照片背景

我們先來啟用序號，找到下方頁籤「選項」，「長按」訂閱約 3 秒就可以看到兌換碼欄位，此時輸入 tickcoupon 送出。

Android 去背 App 推薦

看到畫面中 you are already Pro member 提示，就代表啟用完成啦！此時就可以開始大用特用 PhotoAI 囉，主要有幾個功能：

  • 一鍵降噪：移除照片中的噪點
  • 一鍵 AI 照片強化：可以透過放大頭髮、眼睛、嘴唇、修飾皮膚、修飾和修復模糊的臉部等功能來美化人像照片
  • 一鍵 HDR 強化：圖片中加入 HDR 效果
  • 一鍵去背：偵測照片主體，並刪除周圍背景
  • 批量操作：支援批量照片強化和批量去背
  • 一鍵黑白照上色：使用 PhotoAI - AI Photo Enhancer 可以透過 AI 技術讓黑白照片變彩色

PhotoAI

小編試了一下去背功能，真的非常強大，最有亮點的是，它照片尺寸支援到 10000 x 10000，目前市面上自動去背服務，不論是線上的還是 APP 都沒看過這麼大尺寸的，想要高畫質去背這款限時免費絕對要收下。

iOS 去背 App 推薦

除了去背外，也有無損放大照片 200%、400%、800%，以及將照片轉為卡通頭像等，連結放在下面，大家趕快收下吧，現在收下就能永久免費用！

下載：
PhotoAI （Google Play 下載）
PhotoAI （App Store 下載）

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