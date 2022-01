手機需要處理圖片,你有習慣用的工具嗎?最近小編發現 PhotoAI - AI Photo Enhancer 一鍵 AI 修圖工具,具備多種修圖功能,例如:無損放大圖片、提升圖片畫質、圖片降噪、增強顏色和對比度、修飾和修復模糊的臉等,最方便的是他還支援「一鍵去背」功能,支援批次去背,大量照片去背超方便。最重要的是它推出「終身限時免費」序號,價值 49 美元,現在取得永久免費用,不收下太對不起自己啦 ( Android、iPhone 通通適用 )

目前可以在 App Store 和 Google Play 免費下載,小編這裡用 App Store 作為示範,下載之後開啟,就可以看到所有 PhotoAI 的功能。

我們先來啟用序號,找到下方頁籤「選項」,「長按」訂閱約 3 秒就可以看到兌換碼欄位,此時輸入 tickcoupon 送出。

看到畫面中 you are already Pro member 提示,就代表啟用完成啦!此時就可以開始大用特用 PhotoAI 囉,主要有幾個功能:



一鍵降噪:移除照片中的噪點

一鍵 AI 照片強化:可以透過放大頭髮、眼睛、嘴唇、修飾皮膚、修飾和修復模糊的臉部等功能來美化人像照片

一鍵 HDR 強化:圖片中加入 HDR 效果

一鍵去背:偵測照片主體,並刪除周圍背景

批量操作:支援批量照片強化和批量去背

一鍵黑白照上色:使用 PhotoAI - AI Photo Enhancer 可以透過 AI 技術讓黑白照片變彩色

小編試了一下去背功能,真的非常強大,最有亮點的是,它照片尺寸支援到 10000 x 10000,目前市面上自動去背服務,不論是線上的還是 APP 都沒看過這麼大尺寸的,想要高畫質去背這款限時免費絕對要收下。

除了去背外,也有無損放大照片 200%、400%、800%,以及將照片轉為卡通頭像等,連結放在下面,大家趕快收下吧,現在收下就能永久免費用!

下載:

PhotoAI (Google Play 下載)

PhotoAI (App Store 下載)