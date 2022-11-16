AAA LOGO PRO

想要製作 LOGO，找專業設計師要花幾萬元？小編來分享好康啦，最近專門製作 LOGO 的軟體 AAA Logo Pro 推出限時免費活動，原價要 49.95 美元，現在下載就可以永久免費使用，AAA LOGO PRO 內建 1000 款可編輯的現成 LOGO 模板，選取後可以直接編輯，可以輸出 PNG、WEBP、SVG、EPS 及 PDF，推薦有需要的朋友收下，可以省下不少請設計師的花費。若你不小心錯過限時免費活動，那就用 Tailor Brands 線上 LOGO 產生器來製作吧。

限時免費活動頁面：https://sharewareonsale.com/s/free-aaa-logo-5-100-discount

LOGO 製作軟體

進入限時免費活動頁面，點擊下方 Download 按鈕即可開始領取，活動結束時間為 11/18，大家請趁活動結束前去下載吧。

LOGO 產生器

然後分享本活動到 FB 或是點擊下方 I don't use Facebook...輸入 Email 來進行交換。

LOGO APP

然後輸入 Eamil、國家、系統等個人資料，按下下方按鈕就可以取得本次活動軟體啦。

LOGO 圖庫

接著就可以看到本次的軟體連結啦，下載 AAA Logo Pro 之後，直接就是專業版的，不需要再輸入任何序號。

限時免費軟體

下載並安裝 AAA Logo Pro 後，打開軟體後輸入姓名、Email 就可以開始製作 LOGO 囉。

LOGO 製作

打開 AAA Logo Pro 主畫面後，就可以看到有超過 1000 款的 LOGO 模板，而且左側還根據你的行業類別分類、相當清楚。

LOGO 製作教學

選擇好 LOGO 版型之後，就可以開始編輯囉，裡面的文字、圖案都是可以自己編輯的。不過比較可惜的是，目前文字不支援中文，所以僅限於英文部分。如果有上中文的需求，只能自己先用圖片編輯軟體打好輸出成圖檔再匯入。

AAA LOGO PRO

如果你不想要套版修改，想從 0 開始自己打造，左側也有各種可以用在 LOGO 當作打底的素材可以直接套用，這些素材也有非常詳細的分類，點擊上方按鈕就可以切換。

AAA LOGO PRO

LOGO 編輯完畢後，可以輸出的格式有 PNG、WebP、SVG、PDF、EPS、JPG。

AAA LOGO PRO

如果你有輸出需求，AAA Logo Pro 也有專門的設定可以調整，像是解析度、背景色、出血線等。

AAA LOGO PRO

如果你是要用在網路上，AAA Logo Pro 有提供不同的建議，像是有對於 SEO 相對友善的 WebP、放大不模糊的 SVG、照片則適用 JPG，對於不知道要選擇什麼格式的朋友，直接跟著軟體的建議走就可以啦，連結小編放下面，有需要的朋友可以自己去下載起來啦。

LOGO 製作軟體


https://www.aaa-logo.com/

免安裝版：
AAA LOGO 5.4S PRO.7z（GOOGLE下載）
AAA LOGO 5.4S PRO.7z（1DRV下載）
AAA LOGO 5.4S PRO.7z（MEDIAFIRE下載）
AAA LOGO 5.4S PRO.7z（RAPIDGATOR下載）
AAA LOGO 5.4S PRO.7z（MEGA下載）
檔案大小：13.72 MB

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