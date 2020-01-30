免費圖庫下載

你有蒐集圖庫的習慣嗎？沒有的話趕快建立起來～今天小編要分享一款 PNG 圖庫 FAVPNG，顧名思義該圖庫裡面全部都是 PNG 圖片，讓你擁有現成的 PNG 去背圖片，有了這個圖庫之後，就再也不用自己手動去背啦！數量超過 1600 萬張，建議大家可以蒐藏起來，不管是做簡報、社群媒體素材都相當不錯喔。更多去背圖庫：FreePngs 收藏超過 45,000 張去背圖庫，高品質 PNG 圖片免費下載！

FAVPNG

進入 FAVPNG 首頁後，可以看到大大的搜尋欄位，基本上要什麼圖片直接輸入英文關鍵字都可以找的到。此圖庫必沒有分類系統，所以如果英文有困難就花個幾秒鐘搜尋一下囉。

免費圖庫下載

再往下滑一點，可以看到更多透明背景的 PNG 圖片。

免費可商用圖庫

點擊進去後，就能夠瀏覽大圖，以及圖片詳細資訊，包含：圖片大小、觀看數、尺寸、顏色組成等，該圖片是能夠個人使用還是商業使用也都清楚寫在上方，確認好之後按下右上方的綠色 Download 按鈕就可以下載囉。

免費去背圖片庫

下載前一定要登入會員，上方可用 FB 或 Google 帳號快速登入。免費會員一天可以下載兩張圖片，一般需求沒有這麼多，免費會員也就足夠囉~否則只能等待 24 小時候再下載或選擇付費啦。

動物去背圖片下載

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