FreePngs 收藏超過 45,000 張去背圖庫，高品質 PNG 圖片免費下載！

2019-01-10 01:46:14 9M87
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圖片去背太麻煩嗎？那不如直接尋找已經去背完成的素材吧！之前分享過不少免費去背圖庫，但是圖庫多一個總是不嫌多，能找的到喜歡的素材最重要，今天分享的 FreePngs 收錄了超過 45,000 張去背圖片，超高品質的 png 去背圖片，不需要註冊會員、輸入 Email 就可以下載，詳細的圖片分類快速找到去背圖片！你也可以參考 Pngimg 免費下載去背圖案，超過 30000 張素材免費使用


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△ 進入 FreePngs 後，可以看到首頁上有大大的去背圖示，FreePngs 裡面有超過 45,000 張高品質去背圖片，全部都可以免費下載，免註冊、免登入會員！

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△ 往下滑之後可以看到多種分類，可以從這些分類中，來找到自己想要的去背圖片，或者滑到首頁最上方輸入關鍵字搜尋。

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△ 點進來第一層分類之後，還有第二層小分類，以上圖為例我點進動物分類，裡面有分別針對各種動物再做更進一步的分類，這個分類下共有幾張去背圖片，也可以在最上方的看到清楚的資訊。

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△ 我這邊就點擊貓咪分類進來，因為貓咪的圖邊緣是細毛，那是最難去背的部分，如果自己去背可能要花上很多時間，這種時候就需要一個去背圖庫啦！

免費圖庫下載

△ 照到喜歡的圖片之後，點擊縮圖右下方的下載圖示，點擊之後還不會下載，會跳出一個原始圖檔頁面。

免費去背圖庫

△ 下載方式是按滑鼠右鍵，點擊另存新檔來儲存到電腦中，這樣就完成下載啦！FreePngs 的圖片通通是免費的，不過他們也有提供付費的打包下載服務，打包下載為 50 美元，但像我們一般使用者，需求沒那麼大一張一張免費下載也就夠用啦！

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△ 水果去背圖 PNG 下載：https://www.freepngs.com/fruit-pngs

LOGO去背圖庫下載

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