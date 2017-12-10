BOSSFIGHT 高解析圖片免費圖庫，個人或商業用途皆可免費下載

2017-12-10 10:43:06 艾倫
BOSSFIGHT 高解析圖片免費圖庫

再來推薦一個高解析的免費圖庫 - BOSSFIGHT，網站每天都會更新圖片，也有提供搜尋功能，讓我們能快速的找到相關圖片，而且每張圖片都是高解析的圖片，圖片下載後可以重新編輯，不論是個人使用還是商業用途都沒有版權問題。

BOSSFIGHT 線上免費圖庫：https://bossfight.co/

▽ 網站上共有八種免費圖片的分類：Tech, Object, Nature, People, Animals, Food, City, Buildings，可按分類來找圖片。
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▽ 網站上也有搜尋功能，輸入關鍵字就能找到相關圖片。

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▽ 進入喜歡的圖片後，按下 Download Full Resolution Image Here，按下後就會顯示該圖的原始圖片。

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▽ 只要在原始圖片上按滑鼠右鍵 -> 另存圖檔，免費圖片就能存到電腦中。

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▽ 因為 BOSSFIGHT 每天都有新圖片上傳，你想一次性打包上一週免費的圖片進入 DOWNLOAD ALL PHOTOS -> 輸入我們的信箱，圖片就會自動 Mail 到我們信箱中。

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▽ 圖片網址：https://bossfight.co/ski-lift-people-mountains-snow/

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▽ 圖片網址：https://bossfight.co/notebook-magnifying-glass-camera-pencil-glasses/

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▽ 圖片網址：https://bossfight.co/house-hotel-pools-white/

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BOSSFIGHT 都是高解析的圖片，而且商業用途也能使用，圖片下載後也能重新編輯使用。

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