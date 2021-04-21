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GAHAG 網站介紹

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進到 GAHAG 日本網站後，若看不懂日文的朋友，可以點選上方網址右邊的 Google 網頁翻譯功能做使用，讓自己更方便瞭解網頁內容，若你會打日文的話，可直接在右上方的搜尋欄上，輸入你要查的關鍵字進行搜尋。

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想用主題來找的話，我們直接把網頁滑到最下方，會有 85 種的插圖主題分類讓你選擇。

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接著典籍你喜歡的插圖後，你會在圖片下方看到原始圖片大小以及下載按鈕，另外，若只有顯示一個下載按鈕代表只有 PNG 圖檔，有些圖片下方會顯示 Ai、EPS 圖檔下載格式。

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接著點開下載按鈕後，便會跳出圖片的原始大小視窗，我們直接在圖片上按下滑鼠右鍵，點選「另存圖檔」便可存到電腦上做使用囉！喜歡無版權日本插圖素材的朋友，趕緊將「GAHAG」網站收藏起來吧！

GAHAG：http://gahag.net/

以下是小編覺得不錯的 5 個插圖在這邊分享給大家做參考：

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△ 玩具插圖：http://gahag.net/007387-lego-bricks-frame/

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△ 智慧手機和手形圖標插圖：http://gahag.net/011577-smartphone-hand/

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△ 可愛八種冰棒插圖：http://gahag.net/011683-ice-cream/

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△ 可愛像素藝術男孩插圖：http://gahag.net/008389-man-pixel-art/

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△ 婚紗套裝插圖：http://gahag.net/011122-wedding-dress-veil/

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