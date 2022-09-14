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Illustration Kit 使用介紹

進到 Illustration Kit 網站首頁後，直接往下滑便會看到「Scenes（場景）」、「Characters（人物）」兩大主題。

點進其中一個主題後，便能到許多精美的向量插圖素材。

若覺得網站預設的配色你不喜歡，可點擊右上角的顏色調色盤來調整。

最後，點選一張你喜歡的插圖後，便會顯示 SVG、PNG 兩種格式讓你下載做使用，若你正好在尋找有特色、高品質向量圖的朋友，Illustration Kit 網站絕對是你的不二選擇，連結在下方趕緊收藏起來吧！

Illustration Kit：https://illustrationkit.com/