你需要免費可商用照片不知道去哪裡找嗎？最近小編發現一個高品質、藏量豐富的免費圖庫 Adobe Stock，提供超過 80 萬張高品質照片，提供大家免費商業使用，只需要免費登入會員，人人都可以免費取得高畫質、可商業使用的免費圖片素材，非常推薦工作有需要的朋友收藏下來。另一款免費圖庫 Wunderstock 有超過 1000 萬張 CC0 圖片，一起推薦給各位收藏下來。

進入 Adobe Stock 之後，就可以看到許多免費的素材，上方有搜尋欄位，輸入關鍵字就能夠快速找到目標，該網站沒有分類功能，只能透過搜尋來找照片。

當然除了圖片之外，Adobe Stock 也可以找到免費影片素材、免費聲音素材等。

輸入關鍵字後，左側還有篩選功能，像是樣篩選圖片、影片、向量圖、垂直圖片、水平圖片等通通都可以依自己的需求選擇。

點擊進入要下載的圖片後，就可以看到尺寸、格式、標籤等，按下旁邊的 License for free 就可以下載圖片啦。

不過下載前會需要登入會員，可以用 Google、FB 或 Apple 帳號來快速登入。以下小編提供幾種常用的圖片類型：

下載：免費背景圖片下載

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