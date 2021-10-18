猛虎祖瑪 Bengal - Game of Gods 免安裝版

現在大多人玩手機遊戲居多，不過電腦遊戲還是具備有沒有廣告的優勢，偶爾玩個小遊戲的確不錯，相信大家對於祖瑪這類遊戲並不陌生，記得以前我也常常拿來打發時間，現在 Bengal 猛虎祖瑪剛好有限時免費的活動，想要回味祖瑪遊戲的朋友可不要錯過，趁中午吃飯休息時玩一下，或是上班疲憊時開個外掛，或是讓長輩的手指頭靈活一下，小小遊戲提供給大家囉！

限時免費：https://game.giveawayoftheday.com/bengal-game-of-gods-2/

猛虎祖瑪 Bengal - Game of Gods 免安裝版

△ 進入活動頁之後，點選 Download Now 就可以下載到這次的活動壓縮檔案，裡面包含有遊戲的安裝版檔案，安裝後就可以直接遊玩，或是下載文末的免安裝版。

猛虎祖瑪 Bengal - Game of Gods 免安裝版

祖瑪遊戲的玩法很簡單，就是把球丟出去，同樣顏色的球只要有三個就會消失，不要讓整條通路滿起來，然後消除所有球就可以過關囉！

免安裝版：
Bengal - Game of Gods.7z（GOOGLE下載）
Bengal - Game of Gods.7z（1DRV下載）
Bengal - Game of Gods.7z（MEDIAFIRE下載）
Bengal - Game of Gods.7z（RAPIDGATOR下載）
Bengal - Game of Gods.7z（MEGA下載）
檔案大小：16.82 MB

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