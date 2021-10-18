你曾經閉著眼睛為了優惠、免費貼圖加入各種阿裡不達的 LINE 官方帳號嗎？這些 LINE 官方帳號時不時跳出通知，有時候真的挺惱人的，可以一次關閉所有 LINE 官方帳號通知嗎？原本的 LINE 其實沒有這個功能，但是小編一直在使用的 LINE Lite 卻可以實現這樣的功能，如此一來又多了使用 LINE Lite 的理由啦，趕快跟著小編來看看如何一口氣把 LINE 官方帳號通知關閉吧。

LINE Lite 目前在台灣的 Google Play 是沒辦法下載的，不過我們可以透過 APK 的方式來安裝，iPhone 的使用者就抱歉啦，此功能及 App 是 Android 限定。文章後面有 LINE Lite APK 載點，請直接前往下載。

LINE Lite 最主要的功能是可以「同時登入 LINE 且訊息不會被清除」，很多人用於第二台手機，下載之後打開 App，請注意「不要用手機號碼登入」否則你原本的訊息會被清除，請使用「Email 登入」LINE Lite。

登入後點擊「官方帳號」，點選「全部關閉提醒」，這樣就可以將 LINE 官方帳號通知全部關閉啦。不過經過小編實測，雖然 LINE 與 LINE Lite 的訊息是同步的，不過設定卻是獨立的，也就是說原本 LINE 的官方帳號通知不會因為 LINE Lite 的設定而改為全部關閉，因此如果你想真正一口氣全部關閉 LINE 官方帳號通知，可以考慮改為使用 LINE Lite 就可以囉。

*不過 LINE Lite 本身並沒有訊息備份功能，因此小編建議 LINE 不要移除，但把 LINE 的訊息通知全部關閉，改為使用 LINE Lite 即可，讓 LINE 只留下備份訊息的功能。

下載：

LINE Lite （APK 下載）