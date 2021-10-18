LINE 關閉提醒

你曾經閉著眼睛為了優惠、免費貼圖加入各種阿裡不達的 LINE 官方帳號嗎？這些 LINE 官方帳號時不時跳出通知，有時候真的挺惱人的，可以一次關閉所有 LINE 官方帳號通知嗎？原本的 LINE 其實沒有這個功能，但是小編一直在使用的 LINE Lite 卻可以實現這樣的功能，如此一來又多了使用 LINE Lite 的理由啦，趕快跟著小編來看看如何一口氣把 LINE 官方帳號通知關閉吧。

LINE 官方帳號 關閉通知

LINE Lite 目前在台灣的 Google Play 是沒辦法下載的，不過我們可以透過 APK 的方式來安裝，iPhone 的使用者就抱歉啦，此功能及 App 是 Android 限定。文章後面有 LINE Lite APK 載點，請直接前往下載。

LINE Lite 最主要的功能是可以「同時登入 LINE 且訊息不會被清除」，很多人用於第二台手機，下載之後打開 App，請注意「不要用手機號碼登入」否則你原本的訊息會被清除，請使用「Email 登入」LINE Lite。

LINE 關閉提醒

LINE 關閉提醒

登入後點擊「官方帳號」，點選「全部關閉提醒」，這樣就可以將 LINE 官方帳號通知全部關閉啦。不過經過小編實測，雖然 LINE 與 LINE Lite 的訊息是同步的，不過設定卻是獨立的，也就是說原本 LINE 的官方帳號通知不會因為 LINE Lite 的設定而改為全部關閉，因此如果你想真正一口氣全部關閉 LINE 官方帳號通知，可以考慮改為使用 LINE Lite 就可以囉。

*不過 LINE Lite 本身並沒有訊息備份功能，因此小編建議 LINE 不要移除，但把 LINE 的訊息通知全部關閉，改為使用 LINE Lite 即可，讓 LINE 只留下備份訊息的功能。

下載：
LINE Lite （APK 下載）

LINE 如何一次關閉所有「官方帳號」的通知提醒？ 相關文章

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