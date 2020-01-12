你在找免費 Logo 嗎？那你這次可找對了，一般線上 Logo 產生器都是要我們輸入公司名、品牌名稱，但今天要跟大家分享這個 Logo Instant 卻不大一樣，它有點類似圖庫的概念，提供現成 Logo 圖庫，若喜歡的話可以直接下載 AI 原始檔回去修改，全部都提供大家免費使用，如果你想要製作 Logo 又不想花大錢，這個網站會是不錯的選擇喔。線上 Logo 製作你可以參考：Instant Logo Design 快速產生 Logo，不用砸大錢找設計師

△ 進入 Logo Instant 後，可以看到有許多 Logo 已經陳列在下方，往下滑動可以看到更多。

△ 或者直接用類別的方式來檢索，分類相當豐富，包含：動物、汽車、部落格、商業、傳播、社區、合作、裝飾、電商、時尚、特色、財金、花卉、飲食、插畫、兒童、Logo、媒體、科學、社交、旅行、未分類及向量圖。

△ 找到喜歡的 Logo 之後點擊進去，可以看到 Logo 說明，最下方有個紅色按鈕按下去就能夠下載了。

△ 下載的檔案為 ZIP 壓縮檔，解壓縮之後可以看到 Logo 的使用規範，還有一個 JPG 檔及 AI 檔。雖然在這個網站所下載的 Logo 都可以個人擊傷使用，但慎重起見使用前還是建議仔細閱讀一下使用規範。

△ AI 檔直接打開，就可以直接更改成你自己的品牌、公司名稱啦！有製作 Logo 需求的你，趕快把這個 Logo 圖庫收藏起來吧～

Logo Instant：https://www.logoinstant.com/