你是否有 Logo 製作的需求，預算卻又沒辦法找到品質好的設計師呢？今天要分享的這個線上 Logo 產生器「Instant Logo Design」，雖然不是免費的，但是卻能夠快速產生高質感 Logo，如果你正需要快速打造一個英文 Logo，那我會非常推薦個網站，一起來看看製作出來的效果如何～免費 Logo 產生器你可以參考：hatchful 免費 Logo 產生器，快速製作高品質 Logo

△ 進入 Instant Logo Design 網站後，直接在網站最上方輸入你的品牌名稱，很可惜的目前只支援英文，如果你的品牌名稱有中文的話，可以首段提供的其他 Logo 製作方式。輸入完畢之後，就可已在下方找到網站立即產生的 Logo 啦，當然你也可以輸入品牌 Slogan，沒有的話留空即可。

△ 找到喜歡的 Logo 之後，點擊「Edit」進去可以編輯更多。

△ 包含：顏色、風格、名稱、背景等...通通可以依照個人需求更換。編輯完畢後，再點一次 Logo 就可以儲存並跳回去下載。

△ 一開始有提到，這並不是免費服務，若你只是想要下載一個簡單的 Logo 可以用 29 美元（換算台幣約 900 元）來下載，若你需要更進階的格式，可以參考更高階的方案。那付費有它的價值嗎？不能說沒有，的確比起其它免費的風格更有設計感，比起找設計師設計都要萬元起跳還要划算很多～有需要的話下面有傳送門，可以點過去輸入自己的品牌名稱試試看喔！

傳送門：https://instantlogodesign.com/