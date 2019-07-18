LOGO 一定要花大錢找設計師設計嗎？今天來跟大家分享一款完全免費的資源「U 鈣網」，只要輸入你的品牌、公司名稱，就可以在 5 分鐘內，快速產生一份專業度十足的 LOGO，而且完全免費，裡面有非常豐富的範本模板，套上你自己的輸入的品牌名稱，就可以快速組合，你急需一個 LOGO 的話，「U 鈣網」絕對是不錯的選擇。你也可以參考：LOGASTER 線上 LOGO 設計產生器，名片、信封、傳真封面、網站圖標全都一手包辦了！

△ 進入「U 鈣網」首頁之後，在欄位中輸入你的 LOGO 名稱，然後點擊開始設計就可以啦。

△ 接著滑到下方，會有一個副標題，可以輸入你公司的網址，然後左邊有非常豐富的字體樣式可以挑選，右邊也有副字體 ( 也就是網址 ) 可以選，到目前為止都只要選字體就好了，上面的圖案只是預設的，到下一個步驟我們會有圖案可以選擇 ~ 字體確定之後，點擊下一步，去挑選你喜歡的 LOGO 圖示囉！如果你在這一個步驟，發生有字體出不來，那可以換換其他字體試試看，如果換了大部分都出不來，可能就要換你的品牌名稱或找專業的設計師幫你設計啦。

△ 按下下一頁之後，會有許多不同的 LOGO 可以挑選。

△ 你可以點擊上方的分類，根據你的產業，更換不同的圖示。

△ 選好設計樣式之後，按下右方的「免費下載圖片」就可以直接免費下載到電腦中，美美的 LOGO 就在不到五分鐘的時間內誕生啦！大家想要做 LOGO、換 LOGO 的話，趕快進去試試看吧！

U 鈣網－線上 LOGO 產生器：http://www.uugai.com/