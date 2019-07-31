請專業的設計師設計 LOGO 動則破萬，有沒有免費製作 Logo 的方式呢？今天來跟大家分享這款 hatchful 免費 Logo 產生器，讓你不用花大錢就能快速做出精緻的 logo，字型、圖片、顏色通通都能自己更換，輸出時還有 Facebook、YouTube、Twitter 等許多社群媒體的預設尺寸，製作一次就有許多尺寸可使用，有製作 Logo 需求的朋友，絕對不能錯過這一款 hatchful 線上 Logo 製作工具。你也可以參考：U 鈣網 LOGO 線上產生器，五分鐘免費內製作出專業級 LOGO

△ 首先打開首頁，就可以看到 Logo 製作按鈕，點擊 Get Started 就可以開始製作囉！

△ 第一步是選擇你的 Logo 類型，有時尚、健康、居家、飲食、運動、禮品、科技、藝術等分類，這裡選擇的分類會影響到 hatchful 推薦給你的 Logo 圖示，製作時選擇最相關的就可以囉。

△ 接著下一步是選擇視覺風格，有粗曠、簡約、經典、有創意、典雅、有活力、友善等各種風格，自己選擇喜歡的風格就可以，後面不滿意還可以做替換。

△ 輸入你的品牌名稱還有副標語。

△ 接著這一步要選擇你會使用 Logo 的地方，像是網站、線上購物、社群媒體、名片等，選項會影響到之後下載輸出的文件，例如：你選擇社群媒體的話，就會有許多社群媒體尺寸的檔案，相似臉書的大頭貼、臉書封面照、YouTube 大頭貼照等，所以這邊盡量依照自己的需求來做選擇，可以複選沒有問題。

△ 選擇完之後，就會出現超級豐富的圖示可以挑選，大家慢慢逛囉～

△ 挑選完之後，會進入一個編輯頁面，這邊你可以挑選字型，如果你對於你剛剛挑選的版型不是很滿意的話，可以在這邊挑選你覺得更適合的字型，當然品牌名稱或副標語也都能在這邊做進一步的修改或編輯。

△ 不滿意你選擇的 Logo 顏色嗎？沒關係這邊也同樣有超豐富的配色模板讓你替換。

△ 最後你也可以替換自己喜歡的圖示，全部都調整完之後按下下一步。

△ 下載 Logo 按下下方的 DOWNLOAD LOGO 按鈕。

△ 在這之前，快速註冊一個帳戶，只要輸入 email 跟密碼就可以囉，因為未來你所製作的 Logo 都會儲存在這個帳戶中。

△ 註冊完之後，進入你的個人頁面，就可以剛看到剛剛製作的 Logo 縮圖，這時候按下 DOWNLOAD。

△ Logo 下載文件就會被傳送到你剛剛所輸入的 E-mail，這時候開啟你的 E-mail 收件匣確認並下載檔案。

△ 下載好的檔案是一個壓縮檔，解壓縮之後可以看到裡面有 Facebook 封面、Facebook 大頭貼、linking banner、linking 大頭貼拼、Twitter 大頭貼等各種尺寸的 Logo，全部都幫我們準備好了，直接就可以使用不用再調整大小啦，這是一款不錯的 Logo 製作工具，趕快去快速設計一款屬於自己的 Logo 吧，完全免費喔～

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