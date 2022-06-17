VectorWiki

想要下載各大品牌 LOGO 有沒有專用圖庫？最近小編發現 VectorWiki 這個圖庫，收藏了全世界超過 12 萬個品牌 LOGO，並且提供 SVG 及 PNG 兩種格式讓大家下載，不論是 Photoshop、Adobe 等繪圖工具通通能夠編輯，因此如果你想要下載品牌 LOGO 的話，可以到 VectorWiki 圖庫逛一逛，肯定能夠下載到高品質的 LOGO 圖示喔！如果你在 VectorWiki 找不到你要的品牌，可以試試另一家免費 LOGO 素材庫 Worldvectorlogo

Apple LOGO 下載

進入 VectorWiki 就可以看到許多 LOGO 縮圖，最方也有搜尋功能，可以直接搜尋你要下載的品牌圖示。

LOGO 圖庫

或者 VectorWiki 也有提供依照英文字母開頭的方式，來檢索該英文字母開頭所有品牌。

品牌 icon 下載

像是小編選擇 A 就可以瀏覽所有 A 開頭的品牌，也可以趁機看看其它品牌的 LOGO。 

icon 圖庫

點擊進去後就可以看到 LOGO 原始尺寸，按下下方下載按鈕就可以下載 PNG 及 SVG 圖示囉，連結小編放在下方，有下載品牌 LOGO 需求的朋友，趕快過去看看有沒有自己要找的品牌吧。

傳送門：VectorWiki

VectorWiki 免費品牌 LOGO 下載，全世界超過 12 萬個品牌 SVG 及 PNG 圖片 icon 下載 相關文章

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