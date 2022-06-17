想要下載各大品牌 LOGO 有沒有專用圖庫？最近小編發現 VectorWiki 這個圖庫，收藏了全世界超過 12 萬個品牌 LOGO，並且提供 SVG 及 PNG 兩種格式讓大家下載，不論是 Photoshop、Adobe 等繪圖工具通通能夠編輯，因此如果你想要下載品牌 LOGO 的話，可以到 VectorWiki 圖庫逛一逛，肯定能夠下載到高品質的 LOGO 圖示喔！如果你在 VectorWiki 找不到你要的品牌，可以試試另一家免費 LOGO 素材庫 Worldvectorlogo。

進入 VectorWiki 就可以看到許多 LOGO 縮圖，最方也有搜尋功能，可以直接搜尋你要下載的品牌圖示。

或者 VectorWiki 也有提供依照英文字母開頭的方式，來檢索該英文字母開頭所有品牌。

像是小編選擇 A 就可以瀏覽所有 A 開頭的品牌，也可以趁機看看其它品牌的 LOGO。

點擊進去後就可以看到 LOGO 原始尺寸，按下下方下載按鈕就可以下載 PNG 及 SVG 圖示囉，連結小編放在下方，有下載品牌 LOGO 需求的朋友，趕快過去看看有沒有自己要找的品牌吧。

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