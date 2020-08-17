LOGO 是品牌具象化的表現，各行各業都需要 LOGO 加深消費者對品牌的記憶點，不過品牌創始不易，前必須花在刀口上，有網友來信詢問，是否有線上 LOGO 產生器，小編找了一下資源發現這款 Mark Maker 免費 LOGO 線上製作工具，只要輸入你的品牌名稱，就可以在 1 分鐘內快速找到喜歡的 LOGO 標誌、文字，替你省去幾萬元的 LOGO 設計費，既省時、又省錢有需要的朋友可以將 Mark Maker 存到我的最愛，以備不時之需唷。關於 LOGO 產生器你也可以參考：hatchful 免費 Logo 產生器，快速製作高品質 Logo

進入 Mark Maker 首頁後，直接輸入你的品牌名稱就可以開始製作 LOGO，不過要注意的是，這邊字元只支援「英文」，若輸入中文的話是沒辦法成功產生 LOGO 的。

接著 Mark Maker 就會自動產生 LOGO 啦，不斷往下滑就能產生無數的 LOGO，縮圖的左下方有「愛心」圖示，點擊愛心能夠告訴系統這是你喜愛的設計，系統會根據我們的喜好，自動產生更符合我們的 LOGO。

找到自己喜歡的 LOGO 之後，在縮圖右下方點擊鉛筆圖示能夠進行編輯。

能夠編輯的元素包含：字型、字距、顏色、風格、形狀、視覺效果、陰影等，能夠調整的細節非常多，這邊就留給大家自己慢慢設定啦，設定完成之後點擊右上方的勾勾儲存。

儲存後回到上一頁預覽縮圖的頁面，按下右下方「下載」圖示即可進行下載。

心有餘力的話可以選擇捐款，或按下 Just Download 繼續下載。

Mark Maker 提供 PNG 及 SVG 檔讓使用者下載，關於版權方面，每個設計使用的字體都不同，像小編上方的 LOGO 字體就是來自於 Google Font 是否可用於商業用途，請在下載時點擊「About this logo」詳細閱讀。

Mark Maker 線上設計 LOGO：http://emblemmatic.org/markmaker/