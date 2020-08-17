Mark Maker

LOGO 是品牌具象化的表現，各行各業都需要 LOGO 加深消費者對品牌的記憶點，不過品牌創始不易，前必須花在刀口上，有網友來信詢問，是否有線上 LOGO 產生器，小編找了一下資源發現這款 Mark Maker 免費 LOGO 線上製作工具，只要輸入你的品牌名稱，就可以在 1 分鐘內快速找到喜歡的 LOGO 標誌、文字，替你省去幾萬元的 LOGO 設計費，既省時、又省錢有需要的朋友可以將 Mark Maker 存到我的最愛，以備不時之需唷。關於 LOGO 產生器你也可以參考：hatchful 免費 Logo 產生器，快速製作高品質 Logo

Mark Maker

進入 Mark Maker 首頁後，直接輸入你的品牌名稱就可以開始製作 LOGO，不過要注意的是，這邊字元只支援「英文」，若輸入中文的話是沒辦法成功產生 LOGO 的。

免費線上Logo設計

接著 Mark Maker 就會自動產生 LOGO 啦，不斷往下滑就能產生無數的 LOGO，縮圖的左下方有「愛心」圖示，點擊愛心能夠告訴系統這是你喜愛的設計，系統會根據我們的喜好，自動產生更符合我們的 LOGO。

logo設計app

找到自己喜歡的 LOGO 之後，在縮圖右下方點擊鉛筆圖示能夠進行編輯。

logo設計app

logo設計軟體下載

能夠編輯的元素包含：字型、字距、顏色、風格、形狀、視覺效果、陰影等，能夠調整的細節非常多，這邊就留給大家自己慢慢設定啦，設定完成之後點擊右上方的勾勾儲存。

動漫logo產生器

儲存後回到上一頁預覽縮圖的頁面，按下右下方「下載」圖示即可進行下載。

免費線上Logo設計

心有餘力的話可以選擇捐款，或按下 Just Download 繼續下載。

圓形logo產生器

Mark Maker 提供 PNG 及 SVG 檔讓使用者下載，關於版權方面，每個設計使用的字體都不同，像小編上方的 LOGO 字體就是來自於 Google Font 是否可用於商業用途，請在下載時點擊「About this logo」詳細閱讀。

Mark Maker 線上設計 LOGO：http://emblemmatic.org/markmaker/

Mark Maker 免費 LOGO 產生器，提供 PNG 及 SVG 免費下載 相關文章

訪客留言

Mark Maker 免費 LOGO 產生器，提供 PNG 及 SVG 免費下載 參考資料

Namecheap Logo Maker 互動式標誌圖案產生器，免費下載 PNG、SVG 檔
Free Logo Maker 來自 Namecheap，現在許多網路公司也開始走向多角化服務，原本提供域名註冊、虛擬主機的公司也有免費 Logo 製作工具可用，查了一下才知道這項服務是去年 Namecheap 收購而來，除了將服務改造重新上線，也將工具開放原始碼至 GitHub，讓 ... ...
Printable Graph Paper 18 Inch Pdf | Printable Graph Paper
Printable Graph Paper 1/8 Inch Pdf – Graph paper is a form of writing paper that comes with a prearranged grid. This grid is globally useful for a assortment of subject areas. With graph paper, you is capable of doing math equations or create ...
Printable Graph Paper Full Sheet – Free Printable Paper
A printable graph paper template without margins available to download in PDF format. The 5 squares per inch grid goes from side to side covering the full sheet. Ideal for sketching, taking notes and making to-do lists. Paper size: US Letter. ...
MarkMaker - logo 線上產生器@ 關鍵應用- Xuite :: 隨意窩Xuite ...
... 如果資金充裕，大可交由專業的設計公司來操刀，但如果想節省點，加上有人幫忙起頭，或許自己就能設計製作。MarkMaker 是一個完全免費的 logo 線上產生器&nbsp;...
Free printable Engineering Graph Paper - 110 Inch (PDF ...
Jun 2, 2015 - Free printable Engineering Graph Paper - 1/10 Inch (PDF) from Vertex42.com.
線上免費Logo製作工具，自己設計Logo商標不求人｜DesignEvo
想要有自己或公司的專屬 Logo，卻沒學過任何設計，也沒有充裕的外包預算嗎？只要使用 Designevo 就能獨立完成 Logo 製作，快速設計出超有質感的 Logo 商標。有了 Designevo，現在你也能製作設計出屬於自己的品牌 Logo。 ...
1 Inch Graph Paper – 1 Inch Grid Paper Printable – Free Printable Paper
A printable graph paper with big squares of 1 inch in size. Graph paper was introduced in high schools and universities at the end of the 19th century - beginning of the 20th century. Printable paper size: US Letter. Dimensions: 8.5 x 11 in. ...
線上免費製作Logo，定制專屬於你的Logo設計– DesignEvo
DesignEvo可以幫助你免費快速設計出專屬於你的logo。不需要任何專業技能，你就能為你的公司設計出完美的logo。快來試試看吧！
線上中英文Logo產生器，簡單快速製作形象Logo圖標！可免費 ...
推薦兩個線上英文中文Logo產生器網站，只需要輸入公司/網站名稱與產品性質， ... 去背檔免費下載，不過僅供個人非商業使用，可用來當成製作Logo的靈感參考。 ... 延伸閱讀：MarkMaker免費線上Logo產生器、LogoMiner知名企業LOGO字體&amp;&nbsp;...
Free Printable Grid Paper | Six styles of quadrille paper.
Printable Grid Paper - Graphing Paper. Download and print as many sheets as you need online. half inch printable graph 1/&nbsp;...