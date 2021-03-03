Image Your Text 免費線上文字轉圖片工具，可自訂背景顏色以及使用 HTML 語法！

想知道平常在社群平台上看到的文字圖片是怎麼製作的嗎？趕緊試試這款「Image your text!」免費線上文字轉圖片工具吧！「Image your text!」是一款可以簡單將文字製成圖片的工具，中英文都可使用，像是一些名言佳句、勵志語錄以及電影經典台詞，都可讓你把它們輕鬆轉成圖片，再搭配 5 種色彩鮮豔的背景，讓你分享到 IG、FB 等社群平台上時，能夠成功吸引他人目光，想知道怎麼製作嗎？就讓我們趕緊往下看吧！更多文字轉圖片工具，可參考這篇：Marked.cc 文字轉圖片線上工具

Image your text! 使用說明

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開啟「Image your text!」網站後，可以看到非常簡潔的頁面設計，接著你可以直接在左側的「Text」框框中輸入你想要轉成圖片的文字，輸入完畢後，就可在右側「Image」框框內看到字體呈現效果。

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這個 Image your text! 網站，可輸入中英文字，而 Image 框框下方有紅、紫、黃、綠、藍 5 種背景顏色，能讓你自由挑選。

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另外，網站也有支援 HTML 語法，若你想改變字體顏色，或想將重要的字放大的話，便可套用這個「<font size="5" color="#ffff00">you never know what you’re going to get.</font>」語法，最後確定都沒問題之後，便能按下上角的「下載」按鈕，便可將圖片存到電腦中做使用！

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最後，你可以將你製作好的圖片，發佈在 Instagram、Facebook 等社群平台，讓別人的目光緊緊黏在你的圖片上喔！對於平常喜歡分享一些名言佳句的朋友，這個 Image your text! 文字轉圖片工具會是個不錯的選擇喔！

Image your text!：https://image-it.herokuapp.com/

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