想知道平常在社群平台上看到的文字圖片是怎麼製作的嗎?趕緊試試這款「Image your text!」免費線上文字轉圖片工具吧!「Image your text!」是一款可以簡單將文字製成圖片的工具,中英文都可使用,像是一些名言佳句、勵志語錄以及電影經典台詞,都可讓你把它們輕鬆轉成圖片,再搭配 5 種色彩鮮豔的背景,讓你分享到 IG、FB 等社群平台上時,能夠成功吸引他人目光,想知道怎麼製作嗎?就讓我們趕緊往下看吧!更多文字轉圖片工具,可參考這篇:Marked.cc 文字轉圖片線上工具

Image your text! 使用說明

開啟「Image your text!」網站後,可以看到非常簡潔的頁面設計,接著你可以直接在左側的「Text」框框中輸入你想要轉成圖片的文字,輸入完畢後,就可在右側「Image」框框內看到字體呈現效果。

這個 Image your text! 網站,可輸入中英文字,而 Image 框框下方有紅、紫、黃、綠、藍 5 種背景顏色,能讓你自由挑選。

另外,網站也有支援 HTML 語法,若你想改變字體顏色,或想將重要的字放大的話,便可套用這個「<font size="5" color="#ffff00">you never know what you’re going to get.</font>」語法,最後確定都沒問題之後,便能按下上角的「下載」按鈕,便可將圖片存到電腦中做使用!

最後,你可以將你製作好的圖片,發佈在 Instagram、Facebook 等社群平台,讓別人的目光緊緊黏在你的圖片上喔!對於平常喜歡分享一些名言佳句的朋友,這個 Image your text! 文字轉圖片工具會是個不錯的選擇喔!

Image your text!:https://image-it.herokuapp.com/