紙張素材圖庫

你在尋找紙張材質的圖片素材嗎？小編發現來自日本網站素材，質感都挺不錯的，最近發現了一個 Paper-co 紙張素材網站，站內收藏 426 款紙質圖片素材，雖然數量不多，不過質感相當好，而且免費可商業使用，紙張分類相當詳細，像是：紙張、厚紙板、筆記本紙、木頭紋路紙、布料紙、標籤紙等，全部圖片下載均提供 PNG 及 JPG，如果你正在製作的圖片需要紙張質感素材，我想這個專門以紙張為主的圖庫，應該有符合你需求的圖片，趕快挖寶去吧。如果你在 Paper-co 找不到你需要的紙，可到比較大的 Printable Paper 裡面有超過 1800 紙張能夠下載。

質感紙素材

進入 Paper-co 首頁就能夠看到各式材質的紙張縮圖。

紙張素材圖庫

上方橫幅有簡單的紙張分類，包含有：紙張、厚紙板、筆記本紙、木頭紋路紙、布料紙、標籤紙等，可直接從分類尋找會比較快速，此外 Paper-co 也支援用「顏色分類」來搜尋紙張素材，點擊網頁頂端的 Search 就可以找到。

水彩紙素材

找到自己喜愛的紙進入後，就能夠看到紙張介紹、標籤等，下載時可選擇紙張尺寸、格式，格式有 PNG 及 JPG 能夠選擇，點擊下方粉紅色按鈕就能直接將素材儲存到電腦囉，完全無須登入會員、留下資料就能下載，而且能夠免費商業使用，不過 Paper-co 也有提供使用規範：

  • 禁止修改素材
  • 禁止販賣素材
  • 禁止用於設計相關產生器

筆記紙下載

下載：筆記紙下載

木紋紙下載

下載：木紋紙下載

布料紙下載

下載：布料紙下載

標籤紙下載

下載：標籤紙下載

厚紙板下載

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Paper-co 紙張素材圖庫：https://free-paper-texture.com/

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