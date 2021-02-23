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很久沒有看到免費圖庫新面孔了嗎？最近小編發現 Wunderstock 線上免費圖片素材庫，收藏超過 1000 萬張 CC0 公眾領域圖片，提供給大家免費使用，個人、商業使用通通沒問題，常常需要找圖片素材的朋友、或想從圖片中找靈感的話，Wunderstock 是一個相當不錯的來源唷。如果你常常在圖庫上找素材，推薦你一個小編常用的工具 Stock Photo Search，讓你一次搜尋 40 個圖庫，省下超多精力。

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進入 Wunderstock 首頁即可看到搜尋欄，可直接輸入關鍵字尋找相關圖片，令我驚訝的是輸入中文關鍵字也可以找到相關圖片，並非一定要使用英文關鍵字。

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再往下滑動可以看到「分類」，這邊都是大分類，包含有自然、食物、建築、宗教、運輸、動物等...，分類的方式令人覺得相當整齊、舒服，不會雜亂無章。

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點擊進入後，還可以看到「次分類」，像是小編點了 Food 食物後，次分類有咖啡、午餐、水果、義大利食物、點心等...

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在點擊進去就可以看到圖片本人啦，下方有瀏覽次數、下載次數，右邊則是能夠選擇圖片尺寸，甚至還能夠「線上編輯圖片」後再進行下載，右下角則是圖片的授權方式，下面小編替大家挑出 5 種常用的免費圖片給大家：

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下載：免費可商用自然圖片下載

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