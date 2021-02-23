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再往下滑動可以看到「分類」，這邊都是大分類，包含有自然、食物、建築、宗教、運輸、動物等...，分類的方式令人覺得相當整齊、舒服，不會雜亂無章。

點擊進入後，還可以看到「次分類」，像是小編點了 Food 食物後，次分類有咖啡、午餐、水果、義大利食物、點心等...

在點擊進去就可以看到圖片本人啦，下方有瀏覽次數、下載次數，右邊則是能夠選擇圖片尺寸，甚至還能夠「線上編輯圖片」後再進行下載，右下角則是圖片的授權方式，下面小編替大家挑出 5 種常用的免費圖片給大家：

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