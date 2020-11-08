想找個好看的背景插圖卻不知道哪裡有嗎？日本 Vector Club 高品質矢量背景插圖素材網，Vector Club 不僅提供許多精美的背景插圖素材，還幫你分類出 10 種背景主題，所有插圖都支援 AI 及 EPS 檔，可讓你自由編輯， 直接點選就可下載，非常適合用在小卡片製作上，雖然這是一個日本矢量插圖素材網站，使用起來卻很簡單，即使不懂日文也沒關係！想知道更多日本向量圖素材網站嗎？可以參考這篇：PICaboo 免費日系可愛向量圖素材庫，可用於個人及商業用途並支援 EPS 及 PNG 格式

進入 Vector Club 網站後你會看許多精美的矢量背景插圖，網站首頁有放最新款式插圖供你選擇，或是從右手方的 10 種主題分類中來搜尋圖片。

接著你可以在你喜歡的主題中，挑選一張你喜歡的圖片來檢視及下載。

點開圖片後，按下「Download」，就可以直接下載到電腦桌面中了，因為下載的圖檔都是 AI 及 EPS 檔，所以你可以再自行調整與設計，並可應用在各種平面設計上面，有興趣的朋友趕緊來試用看看吧！

Vector Club 網站：點我前往

以下是 Vector Club 網站中 10 種主題分類連結：

△ 人物主題：點我前往

△ 動物主題：點我前往

△ 自然/風景主題：點我前往

△ 運輸/建築主題：點我前往

△ 生活用品主題：點我前往

△ 飲食主題：點我前往

△ 節慶主題：點我前往

△ 背景/圖案主題：點我前往

△ 裝飾/框架主題：點我前往

△ 設計零件主題：點我前往