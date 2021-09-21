PhotoStockEditor

你在圖庫找不到想呈現的情境圖片嗎？最近小編發現一個還不錯的免費圖庫 PhotoStockEditor，除了擁有超過 30 萬張高品質圖片，站內的圖片採用 CC0 授權，提供大眾免費商業使用。以上都是市場上常見圖庫的基本配備，PhotoStockEditor 還內建「圖片編輯器」，不論你要上文字、調大小、加濾鏡、上浮水印等編輯，通通可以線上完成，編輯完之後再下載到電腦，電腦臨時沒有圖片編輯器的話，是一款還滿實用的圖庫喔。30 萬張還是不夠用嗎？Wunderstock 免費圖庫收藏超過 1000 萬張圖片，一樣免費可商用，順便一起收下吧！

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進入 PhotoStockEditor 首頁後，輸入關鍵字搜尋自己想用的圖片，下方也有大家常搜尋的關鍵字，由於是國外的網站中文關鍵字沒辦法搜尋，大家搜尋時麻煩用英文來搜尋囉。

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值得注意的是，PhotoStockEditor 沒有分類系統，所有圖片全都得依靠搜尋來找到，往下滑動就能夠看到更多圖片縮圖啦。

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找到自己中意的圖片點擊進去，就可以看到圖片描述、使用規範等，右邊綠色按鈕點擊就能夠將圖片儲存到電腦啦，不需要登入會員、輸入個人資訊即可直接下載。

PhotoStockEditor 最大的特色就是內建圖片編輯器，按下旁邊的藍色按鈕進入編輯。

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進入編輯器之後，最上方為功能選單，需要什麼編輯圖片功能通通在上面操作就可以囉。

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線上圖片編輯

編輯器支援的編輯功能包含有：明暗與對比調整、效果、濾鏡、旋轉、翻轉、裁切、重新調大小、浮水印、文字、加圖片等，基本的圖片編輯功能基本上都有了，連結提供在下面，多一個圖庫就算是多一種資源，有需要的朋友趕收下吧。

傳送門：PhotoStockEditor

PhotoStockEditor 免費可商用圖庫素材，內建線上圖片編輯器，超過 30 萬張 CC0 授權圖片 相關文章

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