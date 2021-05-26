你需要不存在版權爭議的「臉孔」圖片嗎？之前曾經介紹過實際上這個人不存在 ThisPersonDoesNotExist，最近小編發現一款，即時人臉產生器 Face Generator，能夠自訂性別、角度、年齡、情緒、頭髮長度、膚色、眼鏡、化妝及種族特徵，有需要免費臉孔圖片的朋友，可以直接指定你的需求，讓這款線上工具即時為你產生免費人臉圖片，獨一無二且沒有版權疑慮。如果你覺得這樣的人臉風格不是你喜歡的，另一款 Generated Photos AI 人臉產生器也是熱門的工具。

進入 Face Generator 網站之後，點擊 Generate faces 即可開始建立臉孔。

進入 Face Generator 人臉產生器之後，就可以在左側自訂你需要的條件，選好條件之後按下「Update face」就能夠在右側看到臉孔更新。

能自訂的特徵包含：性別、角度、情緒、頭髮長度、膚色、眼鏡、化妝、年齡及種族特徵，全部都可依我們需要的長相調整，如果你只是想要隨機一張臉的話，直接按下右上方的 Random face 就可以隨機產生一張臉囉。

建立完成後，點擊下方的 Download face 並登入後就可以下載圖片啦，不過免費下載僅限於較低解析度的圖片，並且只能夠提供個人使用，不能拿來作為商業用途，付費則可以解鎖高解析圖片、無浮水印及去背人像。如果真想要免費使用，也是有方法可以取得高解析圖片，那就是透過 Upscale Pics 來放大圖片、Photo Stamp Remover 移除浮水印。

以上就是這款 Face Generator 人臉產生器的分享啦，有需要的朋友連結幫各位放在下方囉～

傳送門：Face Generator