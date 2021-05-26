Face Generator

你需要不存在版權爭議的「臉孔」圖片嗎？之前曾經介紹過實際上這個人不存在 ThisPersonDoesNotExist，最近小編發現一款，即時人臉產生器 Face Generator，能夠自訂性別、角度、年齡、情緒、頭髮長度、膚色、眼鏡、化妝及種族特徵，有需要免費臉孔圖片的朋友，可以直接指定你的需求，讓這款線上工具即時為你產生免費人臉圖片，獨一無二且沒有版權疑慮。如果你覺得這樣的人臉風格不是你喜歡的，另一款 Generated Photos AI 人臉產生器也是熱門的工具。

Face Generator

進入 Face Generator 網站之後，點擊 Generate faces 即可開始建立臉孔。

亞洲人臉產生器

進入 Face Generator 人臉產生器之後，就可以在左側自訂你需要的條件，選好條件之後按下「Update face」就能夠在右側看到臉孔更新。

人像產生器

能自訂的特徵包含：性別、角度、情緒、頭髮長度、膚色、眼鏡、化妝、年齡及種族特徵，全部都可依我們需要的長相調整，如果你只是想要隨機一張臉的話，直接按下右上方的 Random face 就可以隨機產生一張臉囉。

AI人臉合成器

建立完成後，點擊下方的 Download face 並登入後就可以下載圖片啦，不過免費下載僅限於較低解析度的圖片，並且只能夠提供個人使用，不能拿來作為商業用途，付費則可以解鎖高解析圖片、無浮水印及去背人像。如果真想要免費使用，也是有方法可以取得高解析圖片，那就是透過 Upscale Pics 來放大圖片、Photo Stamp Remover 移除浮水印。

以上就是這款 Face Generator 人臉產生器的分享啦，有需要的朋友連結幫各位放在下方囉～

傳送門：Face Generator

Face Generator 人臉產生器，從年齡到性別 / 種族到頭髮長度都能自訂，免費個人使用無肖像版權問題 相關文章

訪客留言

Face Generator 人臉產生器，從年齡到性別 / 種族到頭髮長度都能自訂，免費個人使用無肖像版權問題 參考資料

Meme 梗圖倉庫 - 今日熱門搞笑圖片，爆紅梗圖產生器，每天供應！
亞洲最大梗圖專門網站。提供每日有趣梗圖，還有超多梗圖產生器讓你輕鬆玩！ 原本是搭船之後因為搖晃而暈眩、嘔吐的現象。 後成為在一段感情關係上，不小心認真了、在感情上
重灌狂人
2021/5/12 · 【重灌狂人】網站鎖定電腦操作、軟體下載、網路新訊等相關應用，以簡明、清楚的文字與圖片介紹各種有趣、實用的電腦軟、硬體資訊與使用教學，讓大家在各種簡易的教學文章
Photos Anonymizer 上傳真實相片，以 AI 產生看起來相似的人物臉孔 - 免費資源網路社群
Anonymizer 來自 Generated Photos，從字面上來說，這是一個提供相片匿名化的工具，實際運作方式是使用者上傳一張臉部相片，透過 AI 幫你搜尋（或是產生）一些看起來很接近的人物臉孔，使用者可以自由下載、在網路上使用這些相片，達到保護真實身份隱私的效用。 ...
免費資源網路社群
免費資源網路社群是一個以免費為主題的台灣網站、部落格，內容包含科技新知、免費軟體、線上工具、圖庫素材、WordPress 架站及應用程式介紹教學。 ... 之前我介紹過一個很有趣的「100,000 Faces 由人工智慧產生不存在的臉孔適用於商業用途」免費 ... Pixeltrue Mockup Generator 免費模型產生器，將擷圖輕鬆整合裝置畫面.
超特別的「AI 頭像圖庫」100,000 個不存在的人臉免費下載 ...
2019年10月9日 — 不過若你有頭像素材的使用需求，除了可以到一些免費圖庫中... ... 自動生成一張人臉圖片給你，看似完美但都是不存在這個世界上的虛擬臉孔，由於 ... 中尋找適合的圖片來使用外，也可以到「100,000 AI-Generated Faces」這個AI ... 智慧合成而出，絕對都是不存在的人類，所以也不會有肖像權之類的問題產生。
ETtoday新聞雲 | Today is my day
《ETtoday新聞雲》於2011年11月開站，新聞、影音、節目、直播、社群、個人化服務，及App都深獲網友喜愛，在台灣網路觸及率超過8成，多項評比是 ...
臉部辨識 | Microsoft Azure
在您的應用程式中內嵌臉部辨識，以實現流暢且極為安全的使用者體驗。不需要任何機器學習專長。其功能包括：臉部偵測，能認知影像中的臉部及屬性；人員識別，能將某個人員與私人存放庫內多達 1 百萬名人員互相比對；認知表情辨識，能偵測各種臉部表情，例如快樂、藐 ...
圖片– 免費資源網路社群
Face Generator 以自訂參數即時產生人物相片，看似真實卻不. 如果你還有印象，之前我介紹過一個很有趣的「100,000 Faces 由人工智慧產生不存在的臉孔適用於&nbsp;...
免費設計資源筆記 @李介介 - Google Drive
免費設計資源筆記 @李介介
2012臺灣新聞自由年報 by ATJ - Issuu
台灣新聞記者協會出版之年報 媒體越大 民主越小 — 臺灣媒體的隱憂與公民發聲 文／張錦華（臺大新聞研究所教授） 本文部份發表於臺大校刊 (2012 ...