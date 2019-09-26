只是想要快速建立一個帳號，卻不想放上自己真正的大頭貼照嗎？那你可別錯過 Generated Photos 這個網站啦，它透過 AI 人工智慧產生超過 10 萬張臉，這樣一來就沒有肖像權的問題，Generated Photos 網站中的人臉全部提供大家免費下載使用。如果不說這是 AI 產生的人臉，你能分辨得出來嗎？你也可以參考：AI Portraits 藝術肖像畫產生器，AI 學習超過 4 萬 5 千張照片，製作風格獨特肖像畫

△ 進入 Generated Photos 官網之後，就可以看到有許多人臉啦。非常特殊的地方是，它把這些臉全部都存在 Google Drive 裡面，大家要下載的話直接去 Google 雲端硬碟裡面挖寶就可以啦。

△ AI 學習了成千上萬張真實人臉照片模型，可以人臉的任何細節都模擬得相當完美。使用情境有非常多，像是廣告傳單、網站、PPT 簡報、問卷等。

△ 甚至還開放了 API，各種不同年齡、膚色、地區、心情、性別的人臉都可以模擬出來，甚至是五官、表情等都可以選擇。

△ 進入Google Drive 裡面，就可以看到資料夾，點開就可以看到所有的人臉啦，可惜的是並沒有辦法依照性別、膚色等方法來篩選自己想要的人臉，只能點開資料夾一個一個慢慢挖寶啦。

△ 點開之後就可以看到人臉縮圖，找到之後就可以點右鍵下載啦！其實有時候臨時要找一張大頭貼不是簡單的事，不是怕太醜、就是找不到自己的大頭貼，這時就可以用 Generated Photos 快速找一張啦！話不多說，趕快把它存起來吧～

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