找不到好看的人物頭像素材嗎？不妨到「Personality Pack」具有 40 種時尚感的人物頭像素材網看看吧！Personality Pack 是一個很有特色人物頭像素材網，可讓你一次免費打包 40 種時尚又精美的 PNG 頭像插圖，讓你不管用在社群頭像、手機應用程式大頭照、個人用戶資料上都可以，除此之外，網站也不用註冊及標示出處來源，只是下載步驟多了一點，就讓小編帶大家操作一次吧！更多好看的人物頭像，可參考這篇：Multiavatar 隨機產生 120 億種造型頭像產生器！

Personality Pack 使用介紹





當我們進到 Personality Pack 網站後，你能看到右邊有時尚又精美的頭像插圖，想一次打包的話，讓我們點擊左下角的「Download Free」按鈕。

接著我們直接點擊下方的「Download PNG Free!」便會切換到下載頁面。

在下載頁面中，我們要在右側的價格欄位中輸入「0」，並點擊下方的「我想要這個！」按鈕。

接著輸入你的電子郵件，按下「獲取」。

接著會顯示「您的購買成功」的畫面，我們直接點選「查看內容」。

按下「下載」按鈕，便可將 40 種人物頭像的壓縮檔，下載到電腦桌面上做使用囉！對於喜歡具有時尚感人物頭像的朋友，趕緊將 Personality Pack 中的頭像下載起來，讓你每一天都能擁有不同的樣貌喔！

Personality Pack：https://www.pixeltrue.com/illustrations/personality-pack

