Personality Pack 超時尚的 40 種人物頭像 PNG 素材，100% 免費個人、商業使用！

找不到好看的人物頭像素材嗎？不妨到「Personality Pack」具有 40 種時尚感的人物頭像素材網看看吧！Personality Pack 是一個很有特色人物頭像素材網，可讓你一次免費打包 40 種時尚又精美的 PNG 頭像插圖，讓你不管用在社群頭像、手機應用程式大頭照、個人用戶資料上都可以，除此之外，網站也不用註冊及標示出處來源，只是下載步驟多了一點，就讓小編帶大家操作一次吧！更多好看的人物頭像，可參考這篇：Multiavatar 隨機產生 120 億種造型頭像產生器！

Personality Pack 使用介紹

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當我們進到 Personality Pack 網站後，你能看到右邊有時尚又精美的頭像插圖，想一次打包的話，讓我們點擊左下角的「Download Free」按鈕。

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接著我們直接點擊下方的「Download PNG Free!」便會切換到下載頁面。

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在下載頁面中，我們要在右側的價格欄位中輸入「0」，並點擊下方的「我想要這個！」按鈕。

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接著輸入你的電子郵件，按下「獲取」。

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接著會顯示「您的購買成功」的畫面，我們直接點選「查看內容」。

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按下「下載」按鈕，便可將 40 種人物頭像的壓縮檔，下載到電腦桌面上做使用囉！對於喜歡具有時尚感人物頭像的朋友，趕緊將 Personality Pack 中的頭像下載起來，讓你每一天都能擁有不同的樣貌喔！

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TCDraftPost 4 | 綠色工廠
TCDraftPost 4 2008-06-08 17:22:16 哇哇 0 0 過去曾經介紹過 利用 Google Apps 郵件代管 ，今天在偶然的機會才發現原來 Windows Live 也有這樣的 Domain 服務，申請來用看看！
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