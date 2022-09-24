找不到日本高品質圖庫？最近小編找到「時短だ」這款日本免費圖庫，專門為了時間不夠的上班族而設計，裡面收藏豐富的插圖，品質堪比付費等級，提供 JPG、PNG、SVG、AI 格式，而且所有的圖片都能免費商業使用，做 PPT 簡報找不到合適的插圖，那就請把這款來自日本的免費素材庫收下吧。想要收藏更多日本圖庫的話，請將ほらぱれっと 日本可愛 PNG 插圖素材庫也一起收藏下來吧。

進入「時短だ」免費素材庫之後，就可以看到許多圖片素材的縮圖啦，上方有搜尋欄位，如果你日文不錯的話可以試試輸入關鍵字，直接找到自己要的圖片。

或者在搜尋欄位下方也有圖片分類可以搜尋，滑鼠懸停在圖示上方可以看到圖片分類。

點擊進去之後，可以看到放大的圖片，左下角可以看到此插圖的圖片構成，「時短だ」這個圖庫裡面的圖片通通可以免費商業使用，請大家放心使用啦。

如果畫素不夠的話，拖動拉桿就可以調整圖片尺寸，最大支援到 1920 x 1080 px，圖片下載格式有 4 種：JPG、PNG、SVG 及 AI。以下小編幫各位整理幾款常見的插圖素材：

下載：人物插圖下載

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傳送門：時短だ免費插圖素材庫