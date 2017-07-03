網路上 Photoshop 相關的免費素材很多，艾倫這次要來推薦 Novapattern 免費下載 Photoshop 高品質紋理素材，站上的 Photoshop 紋理有免費版和付費版，艾倫看到站上這些 Photoshop 紋理素材思考著如果要自己慢慢編輯的話需要花多少時間？所以有需要的朋友直接來 Novapattern 下載吧！下載的方式也比較特殊，文中艾倫也會跟大家分享。
Novapattern 網址：https://www.novapattern.com/
▽ 站上沒有提供搜尋功能，目前有 32款高品質 Photoshop紋理素材可下載使用。
▽ Novapattern 站上的 Photoshop 紋理有分免費版和付費版兩種，顯示 Free Download 的就是可免費下載使用，不論個人使用或是商業用途通通免費！
▽ 網頁上都是小圖預覽，點擊圖片就可以放大看！
▽ Novapattern 下載方式比較特別，按下 Free Download 時會顯示 Photoshop紋理的名稱、PNG 和 PSD 檔案的尺寸，像是艾倫要下載的 Pattern - Cerulean Lemon PNG和PSD 都是 1920 x 1080 pixels，確定要下載時需要輸入 Mail，Novapattern 會將下載的載點 mail 給我們。
▽ 這就是收到載點的信件，按下信中的 DOWNLOAD 就可以。
▽ 下載後解壓縮，就能看到 PNG、PSD 及 PAT 的檔案格式了。
▽ 站上約有 32種 Photoshop 紋理素材，艾倫挑了五款先大家分享。
紋理網址：https://www.novapattern.com/birds-in-the-city/
▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/sunset-diamonds/
▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/violet-watermelon/
▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/gold-christmas/
▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/cerulean-lemon/
Novapattern 站上的 Photoshop 紋理素材 都設計的很不錯，有需要的朋友快來下載！
Novapattern 網址：https://www.novapattern.com/
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