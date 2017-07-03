Photoshop 紋理素材哪裡找？Novapattern 免費下載 PNG、PSD 及 PAT 高品質紋理素材

2017-07-03 14:41:17 艾倫
Novapattern

網路上 Photoshop 相關的免費素材很多，艾倫這次要來推薦 Novapattern 免費下載 Photoshop 高品質紋理素材，站上的 Photoshop 紋理有免費版和付費版，艾倫看到站上這些 Photoshop 紋理素材思考著如果要自己慢慢編輯的話需要花多少時間？所以有需要的朋友直接來 Novapattern 下載吧！下載的方式也比較特殊，文中艾倫也會跟大家分享。

Novapattern 網址：https://www.novapattern.com/

▽ 站上沒有提供搜尋功能，目前有 32款高品質 Photoshop紋理素材可下載使用。
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▽ Novapattern 站上的 Photoshop 紋理有分免費版和付費版兩種，顯示 Free Download 的就是可免費下載使用，不論個人使用或是商業用途通通免費！

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▽ 網頁上都是小圖預覽，點擊圖片就可以放大看！

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▽ Novapattern 下載方式比較特別，按下 Free Download 時會顯示 Photoshop紋理的名稱、PNG 和 PSD 檔案的尺寸，像是艾倫要下載的 Pattern - Cerulean Lemon PNG和PSD 都是 1920 x 1080 pixels，確定要下載時需要輸入 Mail，Novapattern 會將下載的載點 mail 給我們。

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▽ 這就是收到載點的信件，按下信中的 DOWNLOAD 就可以。

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▽ 下載後解壓縮，就能看到 PNG、PSD 及 PAT 的檔案格式了。

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▽ 站上約有 32種 Photoshop 紋理素材，艾倫挑了五款先大家分享。

紋理網址：https://www.novapattern.com/birds-in-the-city/

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▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/sunset-diamonds/

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▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/violet-watermelon/

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▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/gold-christmas/

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▽ 紋理網址：https://www.novapattern.com/cerulean-lemon/

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Novapattern 站上的 Photoshop 紋理素材 都設計的很不錯，有需要的朋友快來下載！

Novapattern 網址：https://www.novapattern.com/
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