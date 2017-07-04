硬碟就是耗材！保固到期請淘汰，硬碟救援、資料保護心得淺談

2017-07-04 16:12:35 哇哇
台南硬碟救援推薦

雖然說我還頗在意資料備份的，不過所有資料在不同的地方，有很多手機、兩台電腦、一台家用 Server 與許多網路上的虛擬主機與 VPS，坦白說做了很多努力，但是還是無法都備份的很完整，並不是技術上的問題，而是只要運作穩定都不會在意，當真的發生資料遺失時，才會開始感到頭大。

前陣子因為我居家監控電力的 In-Snergy 壞掉了，備用的機器上線後所有電力計都要重新配對，所以就需要把家裡的 ESXi 主機關機，但是不知道為什麼網路無法登入，我就只好強制關機，然後我的 ESXi 就此再見了，壞掉的病狀是 BIOS讀取到硬碟大小是 0，Windows 讀到的有 134217 TB，反正已經超出我自己救援的能力，只好送出去修了，坦白說我也不知道到底損失多少，我只知道有幾支常用的程式在上面，都沒被份很糟糕就是了！

台南硬碟救援、資料救援推薦
這裡是無償替台南的硬碟救援店家推薦，我修硬碟還是有付費唷～花了 15000 元！那麼為什麼要推薦呢？首先我先打電話去問維修，老闆就會先問說是什麼硬碟？用多久？壞掉的情況？等等等的，基本上先隔空抓藥看一下狀態，因為老闆維修硬碟已經累積很多經驗，哪些狀況能修、那些不能修、哪批硬碟有問題等等，大概都有個底。

但是不管怎樣還是去一趟最快，老闆親自檢測最準確，而老闆不會收任何的檢測費用真正救到資料才會收費，這點做生意的格局就和別人不一樣，大概看狀況覺得能修才會修，若是很難修老闆也會勸退，因為就不用浪費時間了！每個壞掉的硬碟能救援資料量當然不同，收費就是看老闆囉！我的情況是磁頭壞了，也就是需要拆硬碟，然後加上是 ESX 的檔案格式系統，收費直接就是上萬起跳。

伯爵電腦
地址：台南市北區文成三路698號
諮詢電話：06-2581552 
網址：http://www.earl.com.tw/


硬碟使用概念更新
維修硬碟時也有和老闆稍微抬槓了一下，基本上還是有所收穫的，最重要的就是「硬碟耗材化」，這代表現在的硬碟不會做太好，保固三年就是三年的穩定性，保固五年就是五年的穩定性，但是一過保固可能就會壞掉，我相信大家使用硬碟大多是能用就繼續用，甚至當電腦空間不夠時又把舊的硬碟拿出來用，殊不知只是把資料放到更危險的地方，像我這次維修的硬碟已經九年了，而且是問題很大的一批，能撐到那麼久算是奇蹟。

網站內比較推薦 CrystalDiskInfo 與 HDDExpert 兩套硬碟檢測工具，前者條件比較寬鬆，常常看到硬碟狀況都是很棒的，實際上硬碟已經累積許多錯誤；後者算是警覺心比較高的，錯誤就會直接標紅色，代表請你準備汰換硬碟，我知道大家都會硬撐著用，除非你有第二份的相同資料，不然實在是不建議繼續。資料同步可以參考 FreeFileSync 或是 Cloud Station Backup

科技持續在進步，現在不管是手機或是硬碟都有應用加密技術，救援難度越來越高，譬如說常常有人 iPhone 照片遺失（請更新會有垃圾桶功能），市面上也有很多救援軟體，譬如說 EaseUS MobiSaveriMyFone D-Back，我只能說救援程度有限，照片備份推薦還是直接上雲端（手機相簿雲端備份，無限空間備份方案整理比較），老闆跟我說當然是可以救，但是代價很高，就是費用的問題，譬如說救一支手機的資料要五萬元，你要花嗎？

SSD 硬碟雖然速度快，但是有可能無預警的直接死亡，檔案能救嗎？老闆也是說可以，價格問題而已，也是很貴啊！現在很多新的硬碟也都有加密，自然會有專家去研究出救援方式，專業的救援公司也是要花費取的別人的技術，成本也很高。Android 6.0 以後也有資料加密的應用，而且當系統重置之後完全無法救援檔案，似乎是徹底儲存裝置寫 0，所以若是手機不小重置的話，就別想要檔案救援了。


保護資料 - 電腦上該做的事
第一，檔案備份！只要你的硬碟是正常可以存取，你要想好這些資料的第二份要存放在哪裡，不要存在同一顆硬碟都好，我的意思就是說：不要一個硬碟分割成 C 槽與 D 槽，從 C 槽備份到 D 槽幾乎登於沒有備份。像 Google 也宣布了推出 Backup and Sync from Google 可以完整備份電腦資料，等於讓你的資料上雲端，常見的 Dropbox、OneDrive 與 Google Drive 都可以讓你放心地同步資料到雲端，只是空間會有所限制，以及有些人會顧慮雲端的隱私問題，那麼就可以自己建置 NAS 來使用，透過磁碟陣列將資料更完善的保護，站內許多關於 Synology 的文章可以參考，就算沒有磁碟陣列保護資料，也有單顆硬碟機種的極致應用方案

檔案備份軟體推薦：EASEUS Todo BackupAOMEI Backupper

第二，淘汰舊有硬碟。可以透過 CrystalDiskInfo 與 HDDExpert 兩套硬碟檢測工具，後者若顯示 Health Status 不是 OK 的話，盡早更換硬碟，兩套工具都會秀出硬碟序號，可以在線上查詢是否過保，若是過保了就更換硬碟，新的硬碟存放重要資料，第二份資料可以放在救硬碟，救硬碟還可以放一些電影、音樂比較不重要的資料。

WD 硬碟保固查詢：https://support.wdc.com/warranty/warrantystatus.aspx?lang=ch
Seagate 硬碟保固查詢：http://support.seagate.com/customer/zh-TW/warranty_validation.jsp
Toshiba 硬碟保固查詢：http://www.sdd.toshiba.com.tw/english/Toshiba_Warranty/content/WarrantyCheckTW/index.aspx
HGST / Hitachi 硬碟保固查詢：https://www2.hgst.com/portal/site/en/support/warranty/


保護資料 - 手機上該做的事
第一，檔案上雲端。iOS 有 iTunes 可以做備份，不過若你使用 SSD 硬碟空間容量較小，可以使用 Steam Mover 或是 Symlink helper 來建立 mklink 將原本備份在 C 槽的目錄移到其他硬碟，或是透過第三方工具 iTools 或是 3uTools 更直覺的檔案備份，可以指定檔案備份的位置。Android 手機也可以直接使用 iTools 來做備份，而通常手機最重要的就是相片和影片，上雲端是最快的方法，譬如我就有使用 PlayMemories Online 與 Shoebox 來備份相片，無限空間與沒有隱私問題就使用 DS Photo，比較可以參考：手機相簿雲端備份，無限空間備份方案整理比較

好像沒有第二點....，手機上的資料保護其實相對更重要，相信大多人摸手機的時間已經大於電腦，而手機計算儲存空間沒問題，當主機板或是等問題去送修，通常都是保不住資料的，因此還是雲端備份照片最即時，其他檔案類型的話，或許還是手動備份囉！

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