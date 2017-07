雖然說我還頗在意資料備份的,不過所有資料在不同的地方,有很多手機、兩台電腦、一台家用 Server 與許多網路上的虛擬主機與 VPS,坦白說做了很多努力,但是還是無法都備份的很完整,並不是技術上的問題,而是只要運作穩定都不會在意,當真的發生資料遺失時,才會開始感到頭大。前陣子因為我居家監控電力的 In-Snergy 壞掉了,備用的機器上線後所有電力計都要重新配對,所以就需要把家裡的 ESXi 主機關機,但是不知道為什麼網路無法登入,我就只好強制關機,然後我的 ESXi 就此再見了,壞掉的病狀是 BIOS讀取到硬碟大小是 0,Windows 讀到的有 134217 TB,反正已經超出我自己救援的能力,只好送出去修了,坦白說我也不知道到底損失多少,我只知道有幾支常用的程式在上面,都沒被份很糟糕就是了!

台南硬碟救援、資料救援推薦

不會收任何的檢測費用

真正救到資料才會收費

這裡是無償替台南的硬碟救援店家推薦,我修硬碟還是有付費唷~花了 15000 元!那麼為什麼要推薦呢?首先我先打電話去問維修,老闆就會先問說是什麼硬碟?用多久?壞掉的情況?等等等的,基本上先隔空抓藥看一下狀態,因為老闆維修硬碟已經累積很多經驗,哪些狀況能修、那些不能修、哪批硬碟有問題等等,大概都有個底。但是不管怎樣還是去一趟最快,老闆親自檢測最準確,而老闆,這點做生意的格局就和別人不一樣,大概看狀況覺得能修才會修,若是很難修老闆也會勸退,因為就不用浪費時間了!每個壞掉的硬碟能救援資料量當然不同,收費就是看老闆囉!我的情況是磁頭壞了,也就是需要拆硬碟,然後加上是 ESX 的檔案格式系統,收費直接就是上萬起跳。伯爵電腦地址:台南市北區文成三路698號諮詢電話:06-2581552網址: http://www.earl.com.tw/



硬碟使用概念更新

「硬碟耗材化」

iPhone

SSD 硬碟

Android

維修硬碟時也有和老闆稍微抬槓了一下,基本上還是有所收穫的,最重要的就是,這代表現在的硬碟不會做太好,保固三年就是三年的穩定性,保固五年就是五年的穩定性,但是一過保固可能就會壞掉,我相信大家使用硬碟大多是能用就繼續用,甚至當電腦空間不夠時又把舊的硬碟拿出來用,殊不知只是把資料放到更危險的地方,像我這次維修的硬碟已經九年了,而且是問題很大的一批,能撐到那麼久算是奇蹟。網站內比較推薦 CrystalDiskInfo HDDExpert 兩套硬碟檢測工具,前者條件比較寬鬆,常常看到硬碟狀況都是很棒的,實際上硬碟已經累積許多錯誤;後者算是警覺心比較高的,錯誤就會直接標紅色,代表請你準備汰換硬碟,我知道大家都會硬撐著用,除非你有第二份的相同資料,不然實在是不建議繼續。資料同步可以參考 FreeFileSync 或是 Cloud Station Backup 科技持續在進步,現在不管是手機或是硬碟都有應用加密技術,救援難度越來越高,譬如說常常有人照片遺失(請更新會有垃圾桶功能),市面上也有很多救援軟體,譬如說 EaseUS MobiSaver iMyFone D-Back ,我只能說救援程度有限,照片備份推薦還是直接上雲端( 手機相簿雲端備份,無限空間備份方案整理比較 ),老闆跟我說當然是可以救,但是代價很高,就是費用的問題,譬如說救一支手機的資料要五萬元,你要花嗎?雖然速度快,但是有可能無預警的直接死亡,檔案能救嗎?老闆也是說可以,價格問題而已,也是很貴啊!現在很多新的硬碟也都有加密,自然會有專家去研究出救援方式,專業的救援公司也是要花費取的別人的技術,成本也很高。6.0 以後也有資料加密的應用,而且當系統重置之後完全無法救援檔案,似乎是徹底儲存裝置寫 0,所以若是手機不小重置的話,就別想要檔案救援了。

保護資料 - 電腦上該做的事

你要想好這些資料的第二份要存放在哪裡

第一,檔案備份!只要你的硬碟是正常可以存取,,不要存在同一顆硬碟都好,我的意思就是說:不要一個硬碟分割成 C 槽與 D 槽,從 C 槽備份到 D 槽幾乎登於沒有備份。像 Google 也宣布了推出 Backup and Sync from Google 可以完整備份電腦資料,等於讓你的資料上雲端,常見的 Dropbox、OneDrive 與 Google Drive 都可以讓你放心地同步資料到雲端,只是空間會有所限制,以及有些人會顧慮雲端的隱私問題,那麼就可以自己建置 NAS 來使用,透過磁碟陣列將資料更完善的保護,站內許多關於 Synology 的文章可以參考,就算沒有磁碟陣列保護資料,也有 單顆硬碟機種的極致應用方案 檔案備份軟體推薦: EASEUS Todo Backup 第二,淘汰舊有硬碟。可以透過 CrystalDiskInfo HDDExpert 兩套硬碟檢測工具,後者若顯示 Health Status 不是 OK 的話,盡早更換硬碟,兩套工具都會秀出硬碟序號,可以在線上查詢是否過保,若是過保了就更換硬碟,新的硬碟存放重要資料,第二份資料可以放在救硬碟,救硬碟還可以放一些電影、音樂比較不重要的資料。WD 硬碟保固查詢: https://support.wdc.com/warranty/warrantystatus.aspx?lang=ch Seagate 硬碟保固查詢: http://support.seagate.com/customer/zh-TW/warranty_validation.jsp Toshiba 硬碟保固查詢: http://www.sdd.toshiba.com.tw/english/Toshiba_Warranty/content/WarrantyCheckTW/index.aspx HGST / Hitachi 硬碟保固查詢: https://www2.hgst.com/portal/site/en/support/warranty/

保護資料 - 手機上該做的事

第一,檔案上雲端。iOS 有 iTunes 可以做備份,不過若你使用 SSD 硬碟空間容量較小,可以使用 Steam Mover 或是 Symlink helper 來建立 mklink 將原本備份在 C 槽的目錄移到其他硬碟,或是透過第三方工具 iTools 或是 3uTools 更直覺的檔案備份,可以指定檔案備份的位置。Android 手機也可以直接使用 iTools 來做備份,而通常手機最重要的就是相片和影片,上雲端是最快的方法,譬如我就有使用 PlayMemories Online Shoebox 來備份相片,無限空間與沒有隱私問題就使用 DS Photo,比較可以參考: 手機相簿雲端備份,無限空間備份方案整理比較 好像沒有第二點....,手機上的資料保護其實相對更重要,相信大多人摸手機的時間已經大於電腦,而手機計算儲存空間沒問題,當主機板或是等問題去送修,通常都是保不住資料的,因此還是雲端備份照片最即時,其他檔案類型的話,或許還是手動備份囉!