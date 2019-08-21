iPhone 誤刪的檔案可以救回來嗎？iPhone 泡水資料也跟著泡水？今天小編要跟大家分享這款地表最強 iPhone 檔案救援工具「Tenorshare UltData」，可以幫我們找回所有遺失的資料，包含照片、訊息、聯絡人、LINE、WhatApp 訊息、通話記錄等超過 20 種資料，還支援三種恢復模式：iPhone 掃描、iTunes 掃描、iCloud 掃描，如果你因為 iPhone 當機、螢幕壞掉主機還活著、泡水、遺失 iPhone、系統升級當機、越獄等原因，這款 Tenorshare UltData 檔案救援工具，絕對是你找回資料最後的希望！
Tenorshare UltData iPhone Data Recovery 特色功能快速看
- iOS 裝置、iCloud、iTunes 檔案救援
- 支援掃描及讀取加密的 iTunes 備份檔案
- 支援超過 35 種檔案格式 ( WhatsApp、簡訊、聯絡人、照片等 )
- Mac、Windows 雙系統皆可執行
- 相容最新 iOS 12.3、iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR
Tenorshare UltData iPhone 安裝
△ 進入 Tenorshare 官網（文末幫大家準備好連結啦），就可以找到載點囉，Tenorshare UltData 支援 Windows 及 Mac 兩個系統，這裡小編就用 Windows 系統在作為示範，下載之後點擊安裝，跟著指示完成安裝程序就可以了。文末有提供免安裝版，直接開啟就可以使用囉！
△ 在安裝前來看一下試用版跟著測版的差異，基本上要達到檔案救援的功能，還是要取得註冊版。這次哇哇特別幫大家爭取到註冊版的福利，跟著以下步驟分享，就可以取得註冊序號，價值超過台幣 1500 元，爭取來的福利，大家可要好好把握啦！
如何取得註冊序號？
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三種救援模式之一：從 iOS 設備中恢復
△ 在這個模式下，完全無需備份，直接插上你的 iPhone，UltData 就會自動進行掃描，直接把你遺失、刪除的任何文件，復原到電腦、手機中！以下來看看實際操作的過程。
△ 插上傳輸線將 iPhone 與電腦連接後，按下 iPhone 畫面中的「信任」按鈕。
△ 接著選擇你要恢復的文件，預設是全部勾起來的，但是如果你已經有確定的文件 LINE、Messenger、WhatsApp 等，總計超過 20 種可救援的項目，我想應該可以滿足大部分人的需求啦，一般來說就是照片最重要啦～按下「開始掃描」之後，等待一段時間就可以坐等資料囉。
△ 接著就可以選擇你要恢復的資料囉，左側為所有掃描到的類型，打勾後就可以在右邊的視窗檢視，支援預覽功能，不管是簡訊、通話記錄的時間、日期、號碼等內容通通可以預覽，選擇完畢後按下右下角的「恢復」按鍵就可以了。
△ 接著選擇要恢復的格式，如果你是回復照片的話，是不用選擇格式的，直接按下保存就可以。要選擇格式的文件有：文本內容（簡訊、通話記錄、筆記等等）可以保存為 TXT、XLS、XML 文件；媒體內容（視頻、照片、備 忘錄）將恢復為原始格式，如 JPG、PNG、MP4 等；iPhone 的聯絡人可以導出為 VCF 文件。
△ 最後選擇儲存位置，按下「恢復」就可以啦！
△ 打開恢復的文件，被我刪掉的照片確定救援回啦，實在是太神奇啦！所以大家 iPhone 如果有當作二手機賣掉，真的要處理乾淨啊～
三種救援模式之二：從 iTunes 備份文件中恢復
△ 第二種恢復模式是從 iTunes 恢復，不需要連接 iPhone 就可從 iTunes 已備份的資料中把資料抓出來，適合使用的時機為遺失 iPhone 的時候，或是 iPhone 壞掉打不開時，但前提時你平時有用 iTunes 定期幫 iPhone 備份。點擊下方的開始掃描，UltData 就會自動掃描 iTunes 中的檔案囉。
△ 掃描完成後，選擇要恢復的文件，最後點擊右下方的「恢復」即可救援檔案。
三種救援模式之三：從 iCloud 備份文件中恢復
△ 第三種恢復模式與第二種 iTunes 恢復一樣，唯一不同的是透過 iCloud，同樣適用在遺失 iPhone、iPhone 嚴重損毀的時候。如果你平常沒有透過 iTunes 備份，那麼 iCloud 或許可以讓你找回一些重要檔案，雖然 iCloud 的免費儲存空間有限，但總比什麼都找不回來還好～登入 Apple ID 進入下一步，就可以選擇要恢復的備份資料。
△ 成功登入之後，可以看到 iCloud 備份日期、機型、大小，找到要恢復的備份後，點擊下一步。
△ 如果你已經有確定要照的文件類型，直接勾選就可以下載特定的文件，這樣的好處是如果備份檔案較大，不用一次全部下載，只挑選特定檔案下載速度會比較快。
△ 文件下載會需要一段時間，依照你的檔案大小而定，這邊就只能等待囉，下載完成後，就可以到資料夾找檔案啦！
Windows、Mac 誤刪的檔案也可救！？
△ 除了 iOS 的資料誤刪可以救之外，本站之前也曾經介紹過 Ultdata 檔案救援大師，不管你是 Mac 還是 Windows，誤刪的檔案也可以救回來，檔案損壞、硬碟錯誤、人為失誤或是不可預期的事件，以上這些狀況導致你的資料遺失的話，那麼就來使用 Ultdata 來救援你的檔案，電腦檔案救援找它就對啦，詳細內容：走這裡
修復 iOS 系統
△ 除了檔案救援外，UltData 還可以修復 iPhone，舉凡：卡在恢復模式、DFU 模式、蘋果 LOGO、連接 iTunes 畫面、無限重開機、藍螢幕、白蘋果、黑蘋果等超過 50 種 iPhone 問題，通通都可以用 UltData 修復。進入「修復 iOS 操作系統」按下「開始修復」。
△ 接著插上 iPhone 按下「開始修復」。
△ UltData 會自動偵測你的 iPhone 機型，並且下載相容版本的韌體，這時我們設定好儲存位置，並按下下載就就會開始進行。
△ 韌體下載完成後，不用進行任何動作，就會自動進入修復的過程囉。
△ 修復完成後，iPhone 會重新開機，修復過程不會導致文件遺失、系統重置，大家可以放心～
最後再來複習一下這款 Tenorshare UltData 重點，它可以幫我們：
- 從 iOS 設備中恢復遺失、已刪除的文件、照片
- 從 iTunes 中恢復遺失、已刪除的文件、照片
- 從 iCloud 中恢復遺失、已刪除的文件、照片
- 救援超過 50 種 iPhone 當機的問題
這次特別爭取到註冊版給大家索取，大家不彷可以趁著這個機會收下，這個價值超過 1500 元的註冊版「iPhone 檔案救援工具」，未來如果發生誤刪檔案、iPhone 損毀、遺失 iPhone 等意外，救回遺失的檔案，絕對是價值連城啊！
https://www.tenorshare.com/products/iphone-data-recovery.html
Windows 免安裝：
Tenorshare UltData 8.6.0.4.7z（GOOGLE下載）
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Mac 版本：
ultdata-ios-mac.dmg（TENORSHARE下載）
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ultdata-ios-mac.dmg（本站下載）
檔案大小：27.13 MB