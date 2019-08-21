iPhone 誤刪的檔案可以救回來嗎？iPhone 泡水資料也跟著泡水？今天小編要跟大家分享這款地表最強 iPhone 檔案救援工具「Tenorshare UltData」，可以幫我們找回所有遺失的資料，包含照片、訊息、聯絡人、LINE、WhatApp 訊息、通話記錄等超過 20 種資料，還支援三種恢復模式：iPhone 掃描、iTunes 掃描、iCloud 掃描，如果你因為 iPhone 當機、螢幕壞掉主機還活著、泡水、遺失 iPhone、系統升級當機、越獄等原因，這款 Tenorshare UltData 檔案救援工具，絕對是你找回資料最後的希望！

Tenorshare UltData iPhone Data Recovery 特色功能快速看

iOS 裝置、iCloud、iTunes 檔案救援

支援掃描及讀取加密的 iTunes 備份檔案

支援超過 35 種檔案格式 ( WhatsApp、簡訊、聯絡人、照片等 )

Mac、Windows 雙系統皆可執行

相容最新 iOS 12.3、iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR

Tenorshare UltData iPhone 安裝

△ 進入 Tenorshare 官網（文末幫大家準備好連結啦），就可以找到載點囉，Tenorshare UltData 支援 Windows 及 Mac 兩個系統，這裡小編就用 Windows 系統在作為示範，下載之後點擊安裝，跟著指示完成安裝程序就可以了。文末有提供免安裝版，直接開啟就可以使用囉！

△ 在安裝前來看一下試用版跟著測版的差異，基本上要達到檔案救援的功能，還是要取得註冊版。這次哇哇特別幫大家爭取到註冊版的福利，跟著以下步驟分享，就可以取得註冊序號，價值超過台幣 1500 元，爭取來的福利，大家可要好好把握啦！

如何取得註冊序號？

請至「哇哇 3C 日誌」臉書粉絲團，貼文下方留言取得。

三種救援模式之一：從 iOS 設備中恢復

△ 在這個模式下，完全無需備份，直接插上你的 iPhone，UltData 就會自動進行掃描，直接把你遺失、刪除的任何文件，復原到電腦、手機中！以下來看看實際操作的過程。

△ 插上傳輸線將 iPhone 與電腦連接後，按下 iPhone 畫面中的「信任」按鈕。

△ 接著選擇你要恢復的文件，預設是全部勾起來的，但是如果你已經有確定的文件 LINE、Messenger、WhatsApp 等，總計超過 20 種可救援的項目，我想應該可以滿足大部分人的需求啦，一般來說就是照片最重要啦～按下「開始掃描」之後，等待一段時間就可以坐等資料囉。

△ 接著就可以選擇你要恢復的資料囉，左側為所有掃描到的類型，打勾後就可以在右邊的視窗檢視，支援預覽功能，不管是簡訊、通話記錄的時間、日期、號碼等內容通通可以預覽，選擇完畢後按下右下角的「恢復」按鍵就可以了。

△ 接著選擇要恢復的格式，如果你是回復照片的話，是不用選擇格式的，直接按下保存就可以。要選擇格式的文件有：文本內容（簡訊、通話記錄、筆記等等）可以保存為 TXT、XLS、XML 文件；媒體內容（視頻、照片、備 忘錄）將恢復為原始格式，如 JPG、PNG、MP4 等；iPhone 的聯絡人可以導出為 VCF 文件。

△ 最後選擇儲存位置，按下「恢復」就可以啦！

△ 打開恢復的文件，被我刪掉的照片確定救援回啦，實在是太神奇啦！所以大家 iPhone 如果有當作二手機賣掉，真的要處理乾淨啊～

三種救援模式之二：從 iTunes 備份文件中恢復

△ 第二種恢復模式是從 iTunes 恢復，不需要連接 iPhone 就可從 iTunes 已備份的資料中把資料抓出來，適合使用的時機為遺失 iPhone 的時候，或是 iPhone 壞掉打不開時，但前提時你平時有用 iTunes 定期幫 iPhone 備份。點擊下方的開始掃描，UltData 就會自動掃描 iTunes 中的檔案囉。

△ 掃描完成後，選擇要恢復的文件，最後點擊右下方的「恢復」即可救援檔案。

三種救援模式之三：從 iCloud 備份文件中恢復

△ 第三種恢復模式與第二種 iTunes 恢復一樣，唯一不同的是透過 iCloud，同樣適用在遺失 iPhone、iPhone 嚴重損毀的時候。如果你平常沒有透過 iTunes 備份，那麼 iCloud 或許可以讓你找回一些重要檔案，雖然 iCloud 的免費儲存空間有限，但總比什麼都找不回來還好～登入 Apple ID 進入下一步，就可以選擇要恢復的備份資料。

△ 成功登入之後，可以看到 iCloud 備份日期、機型、大小，找到要恢復的備份後，點擊下一步。

△ 如果你已經有確定要照的文件類型，直接勾選就可以下載特定的文件，這樣的好處是如果備份檔案較大，不用一次全部下載，只挑選特定檔案下載速度會比較快。

△ 文件下載會需要一段時間，依照你的檔案大小而定，這邊就只能等待囉，下載完成後，就可以到資料夾找檔案啦！

Windows、Mac 誤刪的檔案也可救！？

△ 除了 iOS 的資料誤刪可以救之外，本站之前也曾經介紹過 Ultdata 檔案救援大師，不管你是 Mac 還是 Windows，誤刪的檔案也可以救回來，檔案損壞、硬碟錯誤、人為失誤或是不可預期的事件，以上這些狀況導致你的資料遺失的話，那麼就來使用 Ultdata 來救援你的檔案，電腦檔案救援找它就對啦，詳細內容：走這裡

修復 iOS 系統

△ 除了檔案救援外，UltData 還可以修復 iPhone，舉凡：卡在恢復模式、DFU 模式、蘋果 LOGO、連接 iTunes 畫面、無限重開機、藍螢幕、白蘋果、黑蘋果等超過 50 種 iPhone 問題，通通都可以用 UltData 修復。進入「修復 iOS 操作系統」按下「開始修復」。

△ 接著插上 iPhone 按下「開始修復」。

△ UltData 會自動偵測你的 iPhone 機型，並且下載相容版本的韌體，這時我們設定好儲存位置，並按下下載就就會開始進行。

△ 韌體下載完成後，不用進行任何動作，就會自動進入修復的過程囉。

△ 修復完成後，iPhone 會重新開機，修復過程不會導致文件遺失、系統重置，大家可以放心～

最後再來複習一下這款 Tenorshare UltData 重點，它可以幫我們：



從 iOS 設備中恢復遺失、已刪除的文件、照片

從 iTunes 中恢復遺失、已刪除的文件、照片

從 iCloud 中恢復遺失、已刪除的文件、照片

救援超過 50 種 iPhone 當機的問題

這次特別爭取到註冊版給大家索取，大家不彷可以趁著這個機會收下，這個價值超過 1500 元的註冊版「iPhone 檔案救援工具」，未來如果發生誤刪檔案、iPhone 損毀、遺失 iPhone 等意外，救回遺失的檔案，絕對是價值連城啊！

https://www.tenorshare.com/products/iphone-data-recovery.html

Windows 免安裝：

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Mac 版本：

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