手機檔案照片誤刪而消失，我想大家一定都會有這樣的經驗，是還好現在大多手機也都有資源回收桶的概念，檔案不至於馬上找不到，不過若是時間久遠的話，或許真的回天乏術，電腦上有專門的檔案救援工具，iPhone 上也有專業的 AnyMP4 iPhone Data Recovery 檔案救援工具，可以替你找回消失的訊息、訊息附件、聯絡人、通話紀錄、語音信箱、照片、影片、音樂、備忘錄、日曆、提醒事項、Safari 書籤、Safari 瀏覽紀錄、WhatsApp 對話紀錄、LINE 對話紀錄、Viber 對話紀錄、Messenger 對話紀錄、Wechat 對話紀錄、QQ 對話紀錄與其它應用檔案，若是今天使用 iPhone 遇到了資料消失不見的狀況，死馬當活馬醫的試試看這款工具囉！

△ 進入活動頁面之後輸入名稱與信箱，點選 Get Free Registration Code 之後就會發信到您所填寫的信箱。

△ 去信箱收信可以取得這次的活動序號，應該每個人都會不同，請大家自己去取得囉！軟體免安裝版可以直接到文末下載。

△ 這款工具是 AnyMP4 iOS Toolkit，裡面包含有 iPhone Data Recovery、iOS System Recovery、iOS Data Backup & Restore 與 WhatsApp Transfer for iOS 四款工具，這次活動主要是取得 iPhone Data Recovery 的序號，所以點選 iPhone Data Recovery 的註冊。

△ 將活動序號貼入後點選確定。

△ 看到以上畫面，代表已經順利啟用成功囉！點選立即體驗開始。

△ iPhone 檔案救援請點選 iPhone Data Recovery 後繼續。

△ 功能有從 iOS 設備恢復、從 iTunes 備份檔案恢復與從 iCloud 備份檔案還原，有時候刪掉的檔案或許有備份到，從 iTunes 或是 iCloud 都有機會找回檔案，若是都沒有就開始掃描 iOS 設備吧！

△ 掃描需要一些時間，就請耐心的等待吧！

△ 掃描後就可以看到還可以救援的檔案內容，包含有訊息、訊息附件、聯絡人、通話紀錄、語音信箱、照片、影片、音樂、備忘錄、日曆、提醒事項、Safari 書籤、Safari 瀏覽紀錄、WhatsApp 對話紀錄、LINE 對話紀錄、Viber 對話紀錄、Messenger 對話紀錄、Wechat 對話紀錄、QQ 對話紀錄與其它應用檔案，大家就慢慢找檔案，找到之後還原就可以囉！

https://www.anymp4.com/iphone-data-recovery/

免安裝版：

AnyMP4 iOS Toolkit 9.0.76.7z（GOOGLE下載）

AnyMP4 iOS Toolkit 9.0.76.7z（MEDIAFIRE下載）

AnyMP4 iOS Toolkit 9.0.76.7z（RAPIDGATOR下載）

AnyMP4 iOS Toolkit 9.0.76.7z（MEGA下載）

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