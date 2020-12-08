PhoneRescue

LINE 手殘誤刪資料全不見有救嗎？拿去給外面店家救援擔心太貴又有隱私外洩風險？？不小心誤刪 LINE、登入新手機，或是 LINE 被盜用，導致 LINE 裡面的聊天記錄、照片不見怎麼辦？今天小編要來與大家分享因各種原因，導致 iPhone 裡面 LINE 珍貴資料不見時，該怎麼處理？當然不只有 LINE，iPhone 裡面各種照片、檔案遺失時該怎麼救援呢？本篇教學趕快學起來，因為重要資料遺失時，可是再多錢都換不回來的，話不多說我們馬上進入教學。


1. 從 iCloud 備份復原

LINE 聊天紀錄備份

備份是平時就要做好的防範措施，不論是 iPhone、照片還是其它 App，備份都是日常必備功課，這邊以 LINE 作為示範，在資料還沒有遺失、誤刪前，可以利用 iCloud 替 LINE 自動進行備份，還不會的朋友可以看 LINE 自動備份教學

2. 從電腦備份復原

如果你沒有開啟 LINE 的 iCloud 備份，不過有定期備份 iPhone 資料到電腦的話，也可以從備份中恢復資料，不過會看到這裡通常都是沒有備份、或是不知道怎麼備份的朋友居多。要用哪一款工具備份呢？其實小編自己用不太習慣 iTunes，因為光是不想同步就搞死自己，這邊推薦大家用這款 AnyTrans 檔案管理工具，支援 iPhone LINE 對話紀錄備份查看與還原。

3. 請店家救援資料

iPhone資料救援

在什麼備份都沒有的情況下，還有一個選項是出去請求店家協助救援資料，不過價錢可能會因為要救援的資料量而無限上綱，要價好幾千元都有可能，此外還會有「個人隱私」外洩的風險。

4. 透過資料救援工具

前面都是事前能夠做的，如果你現在就是資料遺失了，且沒有任何備份該怎麼辦呢？那就得透過可靠的第三方資料救援工具了。

PhoneRescue

這裡小編用 iMobie 的救援工具 PhoneRescue 作為示範 ，文章後方有替大家準備載點，下載下來後點擊 Click to Recover iOS Data 進行安裝，當然你要救援 Android 也 OK。

PhoneRescue

中文沒有繁體，就將就一下選簡體中文或英文吧。

PhoneRescue

接著將 iPhone 插上電腦。

PhoneRescue

順帶一提，除了資料救援外，iPhone 無法啟動、黑蘋果、當機、升級、黑屏、忘記解鎖密碼等情形，也通通可以透過 PhoneRescue 救援。

iphone照片救援ptt

接著選擇要恢復的資料類型，包含 iPhone 聯絡人、通話記錄、簡訊、備忘錄、提醒事項、瀏覽記錄、照片、錄音、影片及音樂通通可以復原，當然也包含 LINE、WhatsApp 等通訊軟體的資料復原。

iphone重置資料救援

接著等待 PhoneRescue 掃描完成就可以啦。

iphone照片復原

先說 PhoneRescue 並非免費工具，但可以先不付費進行掃描，看它能夠將我們的資料恢復到什麼程度再決定是否付費。

iPhone資料救援

最後就可以看到要復原的資料啦，如果確定有找到自己要復原的資料，選擇後點擊右下角的下載圖示就可以儲存到電腦中囉。

PhoneRescue

最後提供 PhoneRescue 的優惠資訊給大家參考，目前正處於活動優惠中，有 43% 的折扣且提供 60 天的保證全額退款。若自己能夠透過救援軟體初步排除，就能夠省去資料外洩的風險，而且不用出門就可以搞定，省錢又省時！

https://www.imobie.com/phonerescue/ios-data-recovery.htm

下載：
PhoneRescue ( Windows 下載 )
PhoneRescue ( Mac 下載 )

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