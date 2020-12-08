蘋果於 12/8 號正式在官網推出自家全新產品「耳罩式耳機」AirPods Max，外觀上最大特色在於耳罩及頭帶部分採用全新的設計相連，耳機功能上則是有幾個亮點：主動式降噪、高傳真音質、通透模式、空間音訊效果、40mm 動圈驅動單體、雙環形釹磁鐵引擎、適應性等化功能等，一共有 5 種顏色能夠選擇，售價新台幣 18,490 元。



外觀

AirPods Max 是蘋果旗下手款耳罩式耳機，頂部採用「網面」通風設計，能夠有效分散重量減輕頭部壓力。耳罩內部採用軟墊材質，背部為陽極處理鋁金屬耳罩。耳罩與頭帶連接處為「伸縮支臂」能夠更緊密貼合頭部。

「耳罩軟墊」採用經過聲學工程設計的「記憶泡棉」，能夠確保更加沈浸體驗的同時也更加舒適。

採用與 Apple Watch 撞型的錶冠，透過這個「數位旋鈕」可讓使用者更精準控制音量、切換歌曲、接聽來電及啟動 Siri。

主動式降噪

為消除不必要的外界噪音，AirPods Max 內建 6 個「外向式麥克風」偵測環境中的噪音，另有 2 個「內向式麥克風」對所聽到的聲音進行測量，並發出旗鼓相當的抗噪波，抵銷外面的聲音，讓你沉浸在聆聽的旋律中。波束成形麥克風能協助在通話中分離你的聲音，讓對方清楚聽見，即使在風大的情況下，也沒問題。

動圈驅動單體

Apple 設計的動圈驅動單體能營造寬廣的頻率範圍，呈現豐富細緻的音色；用前所未有的多層次交織音質與精準度播放你喜愛的歌曲。

雙環形釹磁鐵引擎

驅動單體採用與高階落地式揚聲器相仿的雙環形釹磁鐵引擎，能將整個可聽範圍中的總諧波失真率降到最低。即使音量調到最大，播放的聲音也能保持清晰。

H1 晶片

AirPods Max 的左右耳罩都具備蘋果強大的 H1 晶片，採用特製聲學設計並搭配先進的軟體，以運算音訊技術打造突破性的聆聽體驗。運算音訊技術利用各晶片的 10 個音訊核心，協助阻隔外界噪音。

適應性等化

適應性等化功能會根據個人耳罩軟墊的服貼與密合度，對聲音做出調整。內向式麥克風會測量你聽到的聲音並調整音樂的頻率，真實重現每個音符，帶來豐富一致的體驗。

動態頭部追蹤功能

AirPods Max 與 iPhone 或 iPad 會透過內建的陀螺儀和加速度計，追蹤頭部的細微動作，讓使用者感覺聲音始終來自你裝置的方向。

續航力

啟用「主動式降噪」與空間音訊時，聆聽音樂、觀賞電影或通話的時間最長可達 20 小時。透過 Lightning 連接器，只要快速充電 5 分鐘，就能享有 1.5 小時的聆聽時間。

AirPods Max 顏色方面有：太空灰、銀色、綠色、天藍色及粉紅色共 5 種顏色可挑選，售價新台幣 18,490 元，雖然目前已在官網推出，但還未能購買，實際開賣時間有待蘋果官方公告。

https://www.apple.com/tw/airpods-max/