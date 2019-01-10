小米官方推出「小米藍牙耳機 Air」，外觀上致敬了蘋果的 AirPods，幾乎與 AirPods 大致相似，採用真無線設計，與 AirPods 一樣收納盒就是充電盒，1 小時可完整充滿電，續航力 10 小時，充電 10 分鐘可使用 70 分鐘，支援 iOS 及 Android 雙系統使用，售價 399 元人民幣，換算台幣大約 1790 元即可入手，將於 1 月 11 日 0 點在小米大陸官網開賣，相較於蘋果的 AirPods，不到一半的價錢就可以買到！
△ 在設備的連接上，與蘋果 AirPods 一樣便利，第一次被對成功後，只要開啟充電盒上蓋，不需要額外的操作，耳機就會自動與手機連接，30 分鐘無操作後，將會自動進入休眠模式，只需要再次將耳機帶上就能喚醒，以達到省電的效果。
△ 左右耳均內建兩顆高靈敏麥克風，波束成型＋ENC 降噪技術可以有效減少環境噪音，此外支援多種手勢操作，搭配不同的手勢，控制不同的功能：
輕觸兩下：來電接聽、掛斷 / 播放、暫停音樂
長按 3 秒：降噪開啟、關閉
輕觸右耳兩下：雙耳播放、暫停
輕觸左耳兩下：喚醒與音助理
摘下任一邊耳機：暫停播放音樂
△ 「小米藍牙耳機 Air」支援 iOS 及 Android 雙系統，在續航力上，充飽電的狀態下可以滿足 10 小時音樂播放，充電 10 分鐘可聽音樂 70 分鐘，一小時即可完整充電，充電盒使用 USB Type-C 充電，耳機本身具有 IPX4 級防水。售價 399 人民幣，1/11 日 0 點正式在小米大陸官網開賣！
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