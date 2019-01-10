人生週行事曆 4680 格子檢視人生進度，你還剩下多少時間？

2019-01-10 01:43:48 9M87
Your Life in Weeks

要如何不浪費時間呢？支前曾經分享過不少可以讓自己專心的方式，但是今天我想分享另一個方式「Your Life in Weeks」，這個方式將人的一生，用週的方式呈現，人生終點以 90 歲為基準，最多共有 4680 個格子，每一格代表一週，一年 52 週，一輩子就真實的呈現在這個表格中，可以將過去自己的重要時間點標記在格子中，也可以將未來的規劃標記進去，坦白說看了之後相當驚訝，原來我的人生已經所剩不長！ 你的人生週行事曆長什麼樣子呢？趕快來畫畫看吧。


什麼是 Your Life in Weeks 週行事曆？
人生週行事曆範本下載

△ 一般的 Your Life in Weeks 表格像上圖一樣，橫排為週數，每一個格子代表一週，橫排共有 52 格，直排為年齡，經過 52 週後就會增加一歲，若人的一生有 90 歲來計算，總共就有 4680 個格子。


Your Life in Weeks
圖片來源：https://www.huffingtonpost.com/wait-but-why/your-life-in-weeks_b_5366289.html

△ 這是典型美國人的人生週行事曆，從幼童時期到小學，從國中到高中在到大學，最後是職涯與退休，其中也會有幾個格子是大家共同有的事件，像是可以開車、可以喝酒、結婚、有第一個小孩等，我想大部分的人，應該都有著相同的人生週行事曆。

為什麼要畫出一輩子的週行事曆？

雖然過去的時間，已經沒有辦法在回朔，但是可以透過畫出一生週行事曆讓自己知道以下幾件事：規劃出階段性目標、未來該怎麼規劃、警惕自己、檢視過去是否有值得紀念的事蹟、人生目前進度等。

各式週進度表輔助工具整理

人生週行事曆下載

△ 有網站目前可以直接輸入我們的資料，就立即呈現出人生週行事曆，進入網站（https://labs.coruscantconsulting.co.uk/life/weeks/）後左側輸入自己的資料，包含求學各階段的時間長度、幾歲邁入職場、幾歲退休等，輸入完畢後，右邊就是我們的人生週行事曆，圖中有個黑色星星代表現在，猛然一看我的人生竟然已經剩下 3 分之 2 啊！

有人生計劃App

△ Chrome 擴充程式也有專屬的人生週行事曆，同樣只要在擴充程式「Ambition Life Calendar」輸入我們的相關資料，就會自動完成一幅屬於我們自己的人生週行事曆。

Your Life in Weeks

△ 手機 App 也有不少關於人生週行事曆的製作，這款 Life Calendar 支援 iOS、Android 雙系統（目前安卓系統更新中，僅剩下 iOS 系統可下載），透過 App 就可以快速生成自己的人生週行事曆！

Your Life in Weeks

△ 友站電腦玩物站長也製作出了中文版的人生週行事曆供大家免費下載，可以是 Excel 線上編輯，也可以下載到電腦中編輯，大家趕快挑選一種方式，畫出自己的人生週行事曆吧，看完之後會發現其實人生真的非常短暫阿，在時間所剩不多的情形下，你選擇填滿它，還是享受它呢？

下載：人生週行事曆 Exel 範本（GOOGLE下載）

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