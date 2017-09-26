Word、Excel、PowerPoint（PPT）是學生和上班族每天幾乎都會使用的 Office 文書軟體，OfficePLUS 是微軟官方免費釋出的應用素材，像是製作 PPT 時使用內建的模板看起來很陽春，OfficePLUS 提供數百種各式各樣主題的 PPT 模板免費大家使用，不論是要新品發表、客戶提案、交作業都很適合從這邊下載免費使用，另外也有提供求職履歷表 Word 檔、海報製作、財務報表 Excel 圖表範例檔案、免費圖片素材..等給大家使用，站上所有免費素材都只能個人免費使用。
OfficePLUS.cn 免費 Office 應用素材：http://office.mmais.com.cn
▽ 進入網頁中直接選擇自己需要的選項：PPT 模板、Word 文檔、Excel 圖表、圖片素材，因為是大陸網站所以是簡體中文，下載的文件也是顯示簡體中文，後續艾倫在教大家如何簡體轉繁體。
▽ 因 PPT 模板提供了百種主題，我們能從用途、風格、圖表來篩選適合我們的模板下載。
▽ 除了條件篩選外，也能從最熱和最新的PPT模板來尋找適合的主題。
▽ 下載後的 PPT 模板直接開啟就能編輯，但因為是簡體中文不適合我們在台灣提案和交作業使用，只要從 PowerPoint 工具列 -> 校閱 -> 選擇 簡轉繁，文件中的簡體字就會全部都轉成繁體中文。
▽ PPT模板的風格很多，像是要可愛、創意、簡約、活潑、鮮亮、莊嚴...等風格都有，可依據我們 PPT 使用場合來篩選，喜歡 PPT 模板、Word 範例文檔、Excel 圖表只要按下「下載」就能儲存到電腦中。
熊本主題模板 可愛風 下載網址：http://office.mmais.com.cn/p/60/102060.shtml
▽ 產品推廣模板 沉穩風 下載網址：http://office.mmais.com.cn/p/7/100607.shtml
▽ 活動策劃模板 活潑風 下載網址：http://office.mmais.com.cn/p/82/102082.shtml
▽ Word 範例文檔有求職履歷、常用合同、黨團文章、行政日常、生活休閒...等範例，但因為是大陸範例，所以常用合同、黨團文章這兩個不太適合我們使用。但求職履歷表的設計風格很多種，找工作的朋友可以從這裡下載，讓你的履歷和 1111、104 人力銀行提供的大大不同，面試的老闆和主管也能一眼被這特別設計過的履歷表吸引到馬上錄取你。
▽ 同樣開啟檔案，找到 Word 工具列 -> 校閱 -> 簡轉繁，Word 範本文檔中所有的文字就可以直接轉成繁體中文。
▽ 想要使用的 Word 範本文檔同樣也是按「下載」就可以了。
求職履歷表下載：http://office.mmais.com.cn/p/62/102362.shtml
▽ 萬聖節海報範本：http://office.mmais.com.cn/p/75/101875.shtml
▽ Word 文件範本：http://office.mmais.com.cn/p/30/102430.shtml
▽ Excel 範例圖表有財務報表、辦公表格、常用工具...等範例，Excel 的確是上班族比較會使用的文書軟體，艾倫畢業前在學校所有的書面報告都是透過 Word 完成，開始工作後都是使用 Excel，很奇妙的分水嶺，而且現在反而是 Excel 功能使用的比較熟悉和透徹。
▽ 同樣開啟檔案，找到 Excel 工具列 -> 校閱 -> 簡轉繁，Excel 範本圖表中所有的文字就可以直接轉成繁體中文，很特別的在 Excel 範例圖表中還有寶寶成長紀錄表格，新手爸媽有需要的話也能下載紀錄一下唷！
▽ 想要使用的 Excel 範本圖表同樣也是按「下載」就可以了。
常用財務表單下載：http://office.mmais.com.cn/p/18/100118.shtml
▽ 每日工作計畫表範本下載：http://office.mmais.com.cn/p/49/100449.shtml
▽ 寶寶成長紀錄範本下載：http://office.mmais.com.cn/p/9/100109.shtml
▽ 圖片素材雖然其他網站也有提供，但 OfficePLUS 提供的風景和建築圖片都是以大陸為主，有需要大陸相關的免費圖片也可以從這裡下載唷！
▽ 每張圖片都有標記解析度、檔案大小，同樣按下「下載」就能儲存到電腦中。
北京的中秋 圖片下載：http://office.mmais.com.cn/p/85/101885.shtml
▽ 布達拉宮 圖片下載：http://office.mmais.com.cn/p/3/100503.shtml
▽ 磨菇旁的花栗鼠 圖片下載：http://office.mmais.com.cn/p/91/100191.shtml
站上所有的免費資源都是由微軟官方免費釋出，大家可以放心的下載使用，但僅有個人免費使用唷！
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