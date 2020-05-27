黑人插畫

最近關於黑人這個詞相當敏感，為了因應時事，小編今天要來跟大家分享黑人圖片素材 Black Illustrations，素材包中包含黑人醫生、黑人護士及黑人病患等，提供 PNG、JPG、SVG、AI，甚至是 Sketch 檔通通都有，全部提供大家免費商業使用，不管是要放在自己的設計作品中、網站、App 或是簡報通通沒有問題，有需要的朋友就先儲存下來吧！你也可以參考：Vector Creator 免費創意圖庫，能夠自己組合圖片的素材庫

Black Illustrations

進入 Black Illustrations 首頁中，就可以看到設計師資訊，以及所有黑人圖片素材的介紹，點擊右上方的 DOWNLOAD 即可下載。

黑人icon

下載頁面中，我們可以任意輸入價格，輸入 0 元按下我想要這個，就可以繼續，當然若你想表示一點心意，也可以斗內你能負擔的金額給設計師。

Black Illustrations

接著輸入 Email 後按下獲取。

黑人圖片素材

最後一不按下下載，檔案就會下載到電腦中啦！

黑人素材

下載之後解壓縮，就可以開啟資料夾找素材囉。

Black Illustrations

圖片有許多格式，從一般常見的 PNG、JPG、SVG、AI，到 Xd、Sketch 編輯檔通通都有，大家可依照自己的需求來作修改，完全免費、可商業使用，有需要的各位就趕緊收下啦，下方有載點。

Black Illustrations：https://www.blackillustrations.com/packages/the-office-hustle-illustration-pack

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