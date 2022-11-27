PikWizard

好久沒有來分享免費圖庫了，這次小編要跟大家分享的是 PikWizard 這款高品質免費圖庫，裡面提供超過百萬張高畫質照片，通通讓大家免費試用，最重要的是它採用 CC0 授權，不需要標註來源也可以免費商業使用，如果你經常需要圖片素材作報告、簡報、PPT，那麼小編非常推薦大家收下這款圖庫喔。如果你覺得不夠的話，也可以將另一款由 Shopify 資助的 BURST 免費可商用圖庫一起收藏下來。

免費可商用圖庫

進入 PikWizard 首頁之後，就可以看到許多圖片縮圖，有些圖片左上方有標示 Premium 的代表是廣告圖片，點擊後會前往付費的圖庫，我們只要選擇沒有 Premium 標示的即可。

建築物可商用圖片下載

將滑鼠懸停在圖片上方，會看到圖片的下載次數，以及其他人按讚的數量。如果沒有找到自己喜歡的圖片，頁面頂端的搜尋欄位直接可以輸入關鍵字搜尋，不過只支援英文。

無版權圖庫

點擊圖片後，就可以看到更詳細的資訊，包含圖片標籤、下載位置等，PikWizard 也支援線上編輯的功能，點擊後會跳轉到線上編輯圖片的平台，可以在線上裁切、加入文字、調整圖片參數等。

免費圖庫

下方則可以看到圖片代碼、圖片授權方式，代碼的部分可以直接貼到網站中嵌入圖片，連下載都省了！授權的部分，PikWizard 圖庫的照片大多採用 CC0 授權，不需要標示來源就可以免費商業使用。

以下小編幫大家整理幾個熱門下載圖片分類，提供大家參考：

動物可商用圖片下載

下載：動物可商用圖片下載

食物可商用圖片下載

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汽車可商用圖片下載

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植物可商用圖片下載

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建築物可商用圖片下載

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傳送門：PikWizard 免費可商用圖庫

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影片素材大全(2021年更新) - 16個免費可商用，無版權的影片素材網站
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