Bandicut 2.8.2.380 無損裁切影片快速又方便

2017-12-23 10:02:44 哇哇 0 0


影音轉檔的工具很多，有些會附加剪裁的功能，不過輸出時會有轉檔的程序，一轉檔品質就可能遭到壓縮，若是影片較長的話還得等上一段時間，而 Bandicut 是一款無損的影音剪裁工具，保留影片原有的畫面品質，只進行截斷的動作，速度快又有效率，比轉檔軟體更佳的方便。

原本 Bandicut 只有影片剪輯功能，新版本加入了影片合併功能，若是有分段的影片要合併，也會是很方便的工具



透過 > < 兩個符號選取影片的起始點，確定剪裁範圍後點選「開始」



輸出設定有高速模式與編碼模式，高速模式只執行剪裁的動作，也就是本篇文章所說的無損剪裁；編碼模式能夠調整影片品質與大小等等，能將檔案輸出成 avi 或是 mp4 檔案。



沒有註冊版本會在剪裁後的影片前兩秒有 Bandicut 的畫面，這點就稍嫌可惜，若是在意這兩秒的話，可以試試看 Moo0 Video Cutter 唷！



二代版本加入簡易的影片合併功能，未註冊版本也是會在篇開始前插入軟體訊息，而不同的影片合併就必須透過轉檔，速度就不會像影片裁切那樣快速，目前似乎沒有限制影片數量唷^^。

http://www.bandisoft.com/bandicut/

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