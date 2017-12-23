影音轉檔的工具很多，有些會附加剪裁的功能，不過輸出時會有轉檔的程序，一轉檔品質就可能遭到壓縮，若是影片較長的話還得等上一段時間，而 Bandicut 是一款無損的影音剪裁工具，保留影片原有的畫面品質，只進行截斷的動作，速度快又有效率，比轉檔軟體更佳的方便。
透過 > < 兩個符號選取影片的起始點，確定剪裁範圍後點選「開始」
輸出設定有高速模式與編碼模式，高速模式只執行剪裁的動作，也就是本篇文章所說的無損剪裁；編碼模式能夠調整影片品質與大小等等，能將檔案輸出成 avi 或是 mp4 檔案。
沒有註冊版本會在剪裁後的影片前兩秒有 Bandicut 的畫面，這點就稍嫌可惜，若是在意這兩秒的話，可以試試看 Moo0 Video Cutter 唷！
二代版本加入簡易的影片合併功能，未註冊版本也是會在篇開始前插入軟體訊息，而不同的影片合併就必須透過轉檔，速度就不會像影片裁切那樣快速，目前似乎沒有限制影片數量唷^^。
http://www.bandisoft.com/bandicut/
免安裝版：
Bandicut 2.8.2.380.rar（MediaFire下載）
Bandicut 2.8.2.380.rar（Rapidgator下載）
Bandicut 2.8.2.380.rar（ZippyShare下載）
Bandicut 2.8.2.380.rar（YunFile下載）
Bandicut 2.8.2.380.rar（本站下載）
檔案大小：12.48 MB
更多資訊請參考：
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這