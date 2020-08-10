YouTube Trimmer

YouTube 影片想要去頭去尾，有沒有好用的工具？在簡報中偶爾會開啟 YouTube 影片作為輔助，有沒有方法可以不進行時間軸拖拉，直接點開影片就播重點？傳統方法要把影片下載下來進行剪，不過這樣實在是太搞剛，不符合時間成本，最近小編發現一款不錯的 YouTube Trimmer 影片裁剪工具，所有動作都線上完成，可以直接裁剪影片，並產生分享連結、程式碼，直接傳給朋友或嵌入網頁中，播放影片時就會直接播放重點片段，觀看者就不必浪費時間看完整部影片，又抓不到你想分享的重點橋段啦！你也可以參考：oDownloader 線上裁切 YouTube 影片，免下載剪輯軟體，可輸出 MP4 影片及 MP3 音檔

線上剪輯youtube影片

進入 YouTube Trimmer 後直接將 YouTube 影片連結貼上後，按下 OK 即可開始對影片進行修剪。

Youtube影片剪輯

YouTube Trimmer 載入影片後，就可以在下方時間軸看到拉桿，左側是開始位置，右側是結束位置，調整時可以隨時播放、暫停影片來找最佳時間點。

youtube雲端剪輯

調整完成後，下方就會有程式碼、連結啦，這樣的好處是，作為老師、簡報者可以事先在家設定好播放的時間點，不必在現場拖拉時間軸找播放位置，也間接節省聽眾、學生看講者找影片播放點的時間，若你經常簡報，建議可以善用這款工具，連結在下方趕快收下來吧。經過實際測試，若是透過網頁 YouTube 畫面開啟，只會從開始點開始，不會依照設定的時間結束；YouTube Trimmer 的網址和嵌入 YouTube 語法就會依照開始與結束時間播放唷！

裁剪範例：

傳送門：YouTube Trimmer 線上裁剪 YouTube 影片

YouTube Trimmer 免轉檔線上剪裁，簡報播影片直接進入重點 相關文章

訪客留言

YouTube Trimmer 免轉檔線上剪裁，簡報播影片直接進入重點 參考資料

Audio Trimmer 免費線上 MP3 音樂剪輯服務教學-也適用於手機 | KJie Notes
想要剪輯音樂，卻不想要在電腦或行動裝置上安裝軟體或App？這時你可以試試使用由Audio Trimmer網站免費提供的MP3剪輯服務。Audio Trimmer使用上很簡單，你只需開啟瀏覽器與連至他們的網站，及上傳好你要剪輯的音樂，就可以經由他們提供的MP3編輯器，來 ... ...
【免安裝軟體】Online Video Cutter線上影片剪輯網站！裁切 ...
在介紹過的線上MP3剪輯軟體之後，再推薦一款一樣很！ ... 就能完成簡單的視頻裁切編輯，如果是單純要修改影片長度或範圍，那會是不錯的工具～如果需要進一步&nbsp;...
YouTube影片抓下來順便剪一剪 | T客邦 - 我只推薦好東西
隨著線上影片畫質逐漸提高，很多人都有下載YouTube影片的習慣，而為了讓下載回來的影片可以在各種裝置播放，一個好的轉檔工具是不可少的，Any Video Converter是支援性非常廣的影片轉檔軟體，更棒的是它除了可以直接下載YouTube影片，還能一併進行剪輯 ... ...
2020 YouTube 影片下載工具：輕鬆下載高畫質 YouTube 影片 - 網路攻略 net·work·er
這邊收錄了多個 YouTube 線上影片下載工具，是最簡單的 YouTube 下載方法，不管你要直接下載 YouTube 影片，或是 Dailymotion、Vimeo、Facebook、Instagram、騰訊、百度、微信等國外或是中國大陸的線上影片或是視頻，都可以透過這些影片下載工具轉成 MP3、MP4、MOV ...
[2020年最新]YouTube影片音樂下載方式總整理 MP3或MP4皆可 - 束褲3C團
YouTube 免費下載 一直以來都是搜尋引擎上非常熱門的關鍵字。隨著這類的網路工具來來去去，這邊幫有需要的使用者提供了一些截至 2019年 ，仍然存活著的下載工具參考參考。 MP3 是音訊檔，而 MP4 則是影音檔，這部分應該大家都熟悉但還是特別說一下給仍不清楚的朋友 ...
免費線上影片編輯，多功能、簡單、快速剪輯影片 - 為您提供專業的商務辦公及日常生活的桌面軟體和線上應用
Apowersoft免費線上影片編輯可以替你搞定日常的影片剪輯需求，一鍵即可完成影片截取、影片合併、提取音訊、影片轉Gif等多項實用操作，讓你的創意都交給人工智能去完成！
Audio Trimmer 線上 MP3 剪輯工具，可淡入淡出、調整速度或反向播放
本文要介紹的「Audio Trimmer」是一款簡易線上工具，讓使用者透過瀏覽器快速編輯音樂或音效檔案，最主要的是音樂、MP3 裁切功能，選擇要編輯的音訊檔，即可直接從瀏覽器選擇要保留、刪除的起迄段落，加入淡入或淡出效果，也能將格式輸出為 mp3 或 m4r，檔案大小不 ...
Online Video Cutter — Trim Video for Free — Clideo
With the tool you can not only trim your video but also convert it and add fade-in and fade-out effects. The Online Video Cutter is for you even if you have never edited videos on your own. It&#39;s really simple! You just need to follow the ...
ytCropper - Crop YouTube Videos Online
Crop YouTube videos online easily in two steps: Enter the video URL and select the excerpt to crop. The only one that is compatible with all devices. Enter either the YouTube URL or the video&#39;s specific ID to create a custom duration clip ...
YouTube Video Cutter - Google Chrome
Free YouTube Cutter to trim parts of YouTube videos online and save them as mp4, mp3 or gif file or just share them.