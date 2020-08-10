YouTube 影片想要去頭去尾，有沒有好用的工具？在簡報中偶爾會開啟 YouTube 影片作為輔助，有沒有方法可以不進行時間軸拖拉，直接點開影片就播重點？傳統方法要把影片下載下來進行剪，不過這樣實在是太搞剛，不符合時間成本，最近小編發現一款不錯的 YouTube Trimmer 影片裁剪工具，所有動作都線上完成，可以直接裁剪影片，並產生分享連結、程式碼，直接傳給朋友或嵌入網頁中，播放影片時就會直接播放重點片段，觀看者就不必浪費時間看完整部影片，又抓不到你想分享的重點橋段啦！你也可以參考：oDownloader 線上裁切 YouTube 影片，免下載剪輯軟體，可輸出 MP4 影片及 MP3 音檔

進入 YouTube Trimmer 後直接將 YouTube 影片連結貼上後，按下 OK 即可開始對影片進行修剪。

YouTube Trimmer 載入影片後，就可以在下方時間軸看到拉桿，左側是開始位置，右側是結束位置，調整時可以隨時播放、暫停影片來找最佳時間點。

調整完成後，下方就會有程式碼、連結啦，這樣的好處是，作為老師、簡報者可以事先在家設定好播放的時間點，不必在現場拖拉時間軸找播放位置，也間接節省聽眾、學生看講者找影片播放點的時間，若你經常簡報，建議可以善用這款工具，連結在下方趕快收下來吧。經過實際測試，若是透過網頁 YouTube 畫面開啟，只會從開始點開始，不會依照設定的時間結束；YouTube Trimmer 的網址和嵌入 YouTube 語法就會依照開始與結束時間播放唷！

裁剪範例：

傳送門：YouTube Trimmer 線上裁剪 YouTube 影片