Win10 剪影片工具

在各行各業中，我們已經處於「影片不是萬能，沒有影片是萬萬不能」的白熱化時代，我覺得影片剪輯能力，已是人人必備的軟實力。要剪影片就要有好工具，最近也有很多網友來信詢問，是否有推薦的 Win 10 影片剪輯軟體？因此小編整理了 2021 年 7 款好用的影音剪輯工具，一一為大家分析優缺點帶你找出最適合自己的剪影片工具。


1. Movavi Video Editor

Movavi Video Editor

Movavi 的介面對於「剪片菜雞」來說是非常友善的，有支援語言「繁體中文」的加持，讓我覺得對剪影片新手來說，是非常好入門的工具。介面簡單，不代表剪出的影片就注定沒特色，Movavi 最大的優勢就是內建豐富的 Effects Store，有一大堆「專業設計師」幫我們調好模版，只要替換成自己的影片素材，就能輕鬆打造專業級的標題、轉場及效果。

費用：新台幣 1,510 元 ( 終身版 ) / 可免費試用 7 天

特色：

  • 直覺的操作介面
  • 支援繁體中文
  • 內建標題效果、轉場效果及濾鏡
  • 人像背景替換
  • 一鍵垂直影片
  • 模擬防手震效果功能
  • 子母畫面
  • 影像風格化
  • 支援 Mac / Windows 雙系統 
  • 4K 剪輯
  • MP3 音樂檔案分割
  • 照片輕鬆變影片

短評：Windows 影片剪輯入門首推軟體

下載：Movavi 官方下載

2. Wondershare Filmora

Wondershare Filmora

Wondershare Filmora 是一款能將「影片效果」簡單化的 Win10 影片剪輯工具，用來剪生活回憶、旅遊影片都很適合，因為內建很多「轉場特效」、「追蹤功能」等...可以豐富畫面感，不過 Filmora 只適合基礎剪影片需求使用，要剪商用影片、更專業的影片，要用它們家另一款 Filmora Pro 會更好，不過價格當然也是 3 級跳。

費用：新台幣 1,997 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：

  • 關鍵影格動畫
  • 動態追蹤功能
  • 聲音轉場功能
  • 同步色調
  • 快速鍵
  • 影片特效
  • 綠幕去背
  • 螢幕分割
  • 社交媒體上傳
  • 支援 Mac / Windows 雙系統

優點：付費版永久免費更新、支援 4K 剪輯、免費技術支援
缺點：系統要求較高、介面相對複雜、基礎版功能較陽春

下載：Wondershare Filmora 官方下載

3. Beecut

Beecut

Beecut 各項功能都非常平均，不論是字幕、濾鏡、轉場、影片字幕、特效應有盡有，而且也支援繁體中文，是一款可以很快上手的剪影片軟體，介面相當的友善，它強大的地方是不只是 Windows 10 影片編輯器，也有手機版的 App 能夠下載。我覺得整體來說它是一款全能的影片編輯軟體。

費用：新台幣 1,490 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：

  • 操作介面簡單
  • Windows、macOS、Android 及 iOS 皆支援
  • 支援影片軌、音軌、字幕軌最多 15 個剪輯軌道
  • 內建豐富特效、素材、背景音樂、字幕標題

優點：簡單易上手、手機也能剪、內建豐富免費素材
缺點：預覽影片時會壓縮畫質、入門等級剪輯、無人像綠幕功能、部份出現聲音與影像不同步

下載：Beecut 官方下載

4. Apowersoft ApowerEdit

Apowersoft ApowerEdit

有覺得剪輯畫面很熟悉嗎？Apowersoft ApowerEdit 與 Beecut 其實是同一家公司，均隸屬於網旭科技 (香港) 有限公司，因此 Apowersoft ApowerEdit 不論是介面、剪輯功能、濾鏡等功能，幾乎與 Beecut 是一模模一樣樣的，你相信嗎？連定價都一模一樣！不同的是，Apowersoft ApowerEdit 僅支援 Windows 版本。

費用：新台幣 1,490 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：

  • 操作介面簡單
  • 支援 Windows 系統
  • 支援繁體中文
  • 內建豐富素材、文字、濾鏡、疊附、轉場、動畫、配樂

優點：簡單易上手、內建豐富免費素材、支援中文
缺點：預覽影片時會壓縮畫質、入門等級剪輯、無人像綠幕功能

下載：Apowersoft ApowerEdit 官方下載

5. Easeus Video Editor

Easeus Video Editor

EaseUS Video Editor 是一款比較陽春的 Windows 10 影片編輯器，雖然陽春不過能夠滿足基本的剪輯、剪接、切割、合併、旋轉、混合影片剪輯等功能...，支援的影片格視也相當豐富，像是 MP4、MKV、MOV、AVI 等，簡易的遊戲影片、小短片、旅遊影片、或教學影片等都可以辦到。

費用：新台幣 2,480 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：

  • 支援超過 50 種視覺和過渡效果
  • 可導入音樂以及混合音樂曲目
  • 一鍵錄旁白配音
  • 支援所有影音格式檔案及裝置
  • 支援 Windows 系統

優點：功能簡單、支援繁體中文、無導出時間長度限制
缺點：無人像移除綠幕、macOS 使用者無法使用、轉場效果較為簡易

下載：EaseUS Video Editor 官方下載

6. Lightworks

Lightworks

Lightworks 是一款非常專業的 Win 10 影片剪輯工具，也支援 macOS 及 Linux 系統，最棒的是它會在背景處理影像，這樣一來就能大大優化讀取速度，減少 lag 的時間。除了一般影片剪輯功能外，它還具備多機拍攝的編輯系統，在硬體上甚至還提供專屬的控制器剪輯影片。

費用：新台幣 12,100 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出僅支援 720P）

特色：

  • 內建超過 100 種效果
  • 剪輯速度優化引擎
  • 減少剪輯影片的延遲
  • 專業的影像編輯需求

優點：專業影片剪輯工具、支援 4K 影片輸出、支援 Boris FX 及 Boris Graffiti 外掛
缺點：介面過於複雜、無繁中、不易入門

下載：Lightworks 官方下載

7. Davinci Resolve

Lightworks

Davinci Resolve 廣泛的用於「影片調色」，是名副其實的好萊塢級調色軟體，像是在電影看到的特殊風格顏色都不太飽和淡淡的舒服色調，或是要營造森林中深綠+黑色的陰森色調，都是透過  Davinci Resolve 來調色的，強大到可以針對某幾個物件進行調色，想走電影工作的，或想讓影片看起來與眾不同的朋友，可以試試看唷，當然它也可以用來剪輯影片。

費用：新台幣 10,800 元 / 有免費版

特色：

  • 調色師必備
  • 讓影片擁有電影級色調
  • 專業電影、電視節目、電視劇都在用
  • 提升影片質感
  • Windows、macOS 及 Linux 適用
  • 支援簡中
  • 相容 Final Cut Pro、Avid Media Composer 和 Premiere Pro
  • 專業音訊檔案後製

優點：強大調色系統、豐富硬體外掛
缺點：需有基本調色技術、入門不易、剪輯操作困難

下載：Davinci Resolve 官方下載

總結

這 7 款 Windows 影片剪輯軟體，到底哪一款好用呢？首先要看你的需求，比如說你是否需要 4K 畫質？你的電腦系統是什麼？你能接受的剪輯工具價格在哪裡？這些通通都沒有標準答案，評估各種需求及目的後，只有最適合你的剪輯工具，而沒有所謂最好的。

如果你是初學者，只是需要剪輯 YouTube 影片、教學影片、結婚影片、公司尾牙影片等，我最推薦 Movavi Video Editor 這個 Win10 剪輯工具給各位，最主要是它的介面設計的很直覺，使用者可以很容易的將自己腦袋想法呈剪出來，而且功能也相當足夠應付上面提到的需求，最重要的是終身版定價相當合理，而且大家可以負擔的價錢～當然若你是專業的影片工作者，直上更進階的影片剪輯工具就對啦！

盤點 2021 年 7 款 Win 10 最佳影片剪輯軟體，快速找到最適合你的剪片工具 相關文章

訪客留言

盤點 2021 年 7 款 Win 10 最佳影片剪輯軟體，快速找到最適合你的剪片工具 參考資料

免費資源網路社群 – 免費資源指南，每日網路資訊與科技新知
免費資源網路社群是一個以免費為主題的台灣網站、部落格，內容包含科技新知、免費軟體、線上工具、圖庫素材、WordPress 架站及應用程式介紹教學。
【2021防毒軟體推薦】3個最佳推薦和10個精選免費、付費完整介紹 | Tim-小踢開課中
2021/2/26 · 現代人生活基本上都會用到電腦，從生活照、學校報告到公司機密資料，我們都會儲存在電腦裡面，但是人人都是用電腦進行作業，駭客容易偷竊裡面的電腦資料，造成龐大的損失，因此這一篇推薦各位最佳的免費和付費的防毒軟體，依照你的需求推薦你安裝哪一家是最好的 ...
YouTube
About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy &amp; Safety How YouTube works Test new features
2021 年Windows 最佳免費影片剪輯軟體 - 訊連科技
2021年4月23日 — 免費Windows 剪輯軟體推薦. ... 創作者的最佳影片編輯工具[2021] ... 讓你快速比較功能、價格、優缺點，直接找到最適合你的剪輯軟體！ ... 首先，它的繁體中文介面對毫無剪片經驗的人來說簡直是福音！ ... 威力導演每一季都會定期更新，訂閱用戶可以隨時更新到最新版本，還能免費下載每個月推出的創意素材。
推薦十大影片剪輯筆電人氣排行榜【2021年最新版】 - Yahoo ...
2021年3月4日 — 目前不少非線性剪輯軟體都可藉由處理器的多核心增強運算效能，且隨著 ... 推薦讀者們最少選擇配備8G 記憶體以上的款式，剪片較不易卡頓；如果還 ... 由於影片編輯包含多個環節，從匯入素材、剪接、轉場、調色、上字幕到 ... 此外，其還在使用頻繁的ENTER 鍵側邊加上吸睛的螢光黃，以幫助快速找到按鍵。
2021剪影片推薦！9款免費「影片製作軟體」下載來用吧 ...
2021推薦，免費的影片製作軟體懶人包(Windows/Mac/Linux)，有威力導演、Win10電腦內建的影片編輯器、VideoPad、OpenShot、YouTube編輯器、Aegisub字幕&nbsp;...
2021年8款免費影片剪輯軟體無浮水印- EaseUS
有些免費影片剪輯軟體會添加浮水印到影片中，這些不是被需要的。 ... 免費下載Windows 10/8.1/8/7 ... 蘋果公司開發更進階的影片剪輯工具是Final Cut Pro X，與iMovie相比，這款軟體有更進階的 ... 要說OpenShot易於使用和很快就可學會操作，並沒有誇大該工具的好用程度。 ... 如果您是Mac用戶，iMovie為初學者的最佳選擇。
【推薦】6 個最好用的免費播放軟體、播放器《2021》 - How資訊
建議可以挑選幾種下載試看看，來找到最適合的自己的播放軟體 閱讀更多 【免安裝】最好用的 3 個線上 mp3 剪輯軟體 【教學】如何將音樂 CD 轉 MP3 檔，Win 10、Win 7 都能用 【開箱】ANKER A3102 SoundCore 藍牙喇叭 【推薦】免費又安全的防毒軟體 Top ...
電腦玩物
2021/5/27 · Google 文件的協作系統發展多年，準備在 2021 年迎來最重要的更新，讓文件超越傳統的編輯功能，晉身為工作時需要的資料整理、任務管理工具。 如果用類比的方式來想像，那就是 Google 文件將在接下來幾個月，陸續推出類似 Notion 的特殊內容筆記區塊、多樣資料檢視 ...
免費軟體 – 免費資源網路社群
兩年前介紹過 Google 開發的免費圖片壓縮工具「Squoosh」，這是功能非常強大的線上圖片最佳化服務，整合各種常見圖片編碼解碼器，能在瀏覽器中對相片進行自訂調整，在分隔畫面即時比較原圖和壓縮後、或是使用不同壓縮技術造成的細節差異。 我以前經常使用 TinyJPG ...