在各行各業中，我們已經處於「影片不是萬能，沒有影片是萬萬不能」的白熱化時代，我覺得影片剪輯能力，已是人人必備的軟實力。要剪影片就要有好工具，最近也有很多網友來信詢問，是否有推薦的 Win 10 影片剪輯軟體？因此小編整理了 2021 年 7 款好用的影音剪輯工具，一一為大家分析優缺點帶你找出最適合自己的剪影片工具。



1. Movavi Video Editor

Movavi 的介面對於「剪片菜雞」來說是非常友善的，有支援語言「繁體中文」的加持，讓我覺得對剪影片新手來說，是非常好入門的工具。介面簡單，不代表剪出的影片就注定沒特色，Movavi 最大的優勢就是內建豐富的 Effects Store，有一大堆「專業設計師」幫我們調好模版，只要替換成自己的影片素材，就能輕鬆打造專業級的標題、轉場及效果。

費用：新台幣 1,510 元 ( 終身版 ) / 可免費試用 7 天

特色：



直覺的操作介面

支援繁體中文

內建標題效果、轉場效果及濾鏡

人像背景替換

一鍵垂直影片

模擬防手震效果功能

子母畫面

影像風格化

支援 Mac / Windows 雙系統

4K 剪輯

MP3 音樂檔案分割

照片輕鬆變影片

短評：Windows 影片剪輯入門首推軟體

下載：Movavi 官方下載

2. Wondershare Filmora

Wondershare Filmora 是一款能將「影片效果」簡單化的 Win10 影片剪輯工具，用來剪生活回憶、旅遊影片都很適合，因為內建很多「轉場特效」、「追蹤功能」等...可以豐富畫面感，不過 Filmora 只適合基礎剪影片需求使用，要剪商用影片、更專業的影片，要用它們家另一款 Filmora Pro 會更好，不過價格當然也是 3 級跳。

費用：新台幣 1,997 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：



關鍵影格動畫

動態追蹤功能

聲音轉場功能

同步色調

快速鍵

影片特效

綠幕去背

螢幕分割

社交媒體上傳

支援 Mac / Windows 雙系統

優點：付費版永久免費更新、支援 4K 剪輯、免費技術支援缺點：系統要求較高、介面相對複雜、基礎版功能較陽春

下載：Wondershare Filmora 官方下載

3. Beecut

Beecut 各項功能都非常平均，不論是字幕、濾鏡、轉場、影片字幕、特效應有盡有，而且也支援繁體中文，是一款可以很快上手的剪影片軟體，介面相當的友善，它強大的地方是不只是 Windows 10 影片編輯器，也有手機版的 App 能夠下載。我覺得整體來說它是一款全能的影片編輯軟體。

費用：新台幣 1,490 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：



操作介面簡單

Windows、macOS、Android 及 iOS 皆支援

支援影片軌、音軌、字幕軌最多 15 個剪輯軌道

內建豐富特效、素材、背景音樂、字幕標題

優點：簡單易上手、手機也能剪、內建豐富免費素材

缺點：預覽影片時會壓縮畫質、入門等級剪輯、無人像綠幕功能、部份出現聲音與影像不同步

下載：Beecut 官方下載

4. Apowersoft ApowerEdit

有覺得剪輯畫面很熟悉嗎？Apowersoft ApowerEdit 與 Beecut 其實是同一家公司，均隸屬於網旭科技 (香港) 有限公司，因此 Apowersoft ApowerEdit 不論是介面、剪輯功能、濾鏡等功能，幾乎與 Beecut 是一模模一樣樣的，你相信嗎？連定價都一模一樣！不同的是，Apowersoft ApowerEdit 僅支援 Windows 版本。

費用：新台幣 1,490 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：



操作介面簡單

支援 Windows 系統

支援繁體中文

內建豐富素材、文字、濾鏡、疊附、轉場、動畫、配樂

優點：簡單易上手、內建豐富免費素材、支援中文

缺點：預覽影片時會壓縮畫質、入門等級剪輯、無人像綠幕功能

下載：Apowersoft ApowerEdit 官方下載

5. Easeus Video Editor

EaseUS Video Editor 是一款比較陽春的 Windows 10 影片編輯器，雖然陽春不過能夠滿足基本的剪輯、剪接、切割、合併、旋轉、混合影片剪輯等功能...，支援的影片格視也相當豐富，像是 MP4、MKV、MOV、AVI 等，簡易的遊戲影片、小短片、旅遊影片、或教學影片等都可以辦到。

費用：新台幣 2,480 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：



支援超過 50 種視覺和過渡效果

可導入音樂以及混合音樂曲目

一鍵錄旁白配音

支援所有影音格式檔案及裝置

支援 Windows 系統

優點：功能簡單、支援繁體中文、無導出時間長度限制

缺點：無人像移除綠幕、macOS 使用者無法使用、轉場效果較為簡易

下載：EaseUS Video Editor 官方下載

6. Lightworks

Lightworks 是一款非常專業的 Win 10 影片剪輯工具，也支援 macOS 及 Linux 系統，最棒的是它會在背景處理影像，這樣一來就能大大優化讀取速度，減少 lag 的時間。除了一般影片剪輯功能外，它還具備多機拍攝的編輯系統，在硬體上甚至還提供專屬的控制器剪輯影片。

費用：新台幣 12,100 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出僅支援 720P）

特色：



內建超過 100 種效果

剪輯速度優化引擎

減少剪輯影片的延遲

專業的影像編輯需求

優點：專業影片剪輯工具、支援 4K 影片輸出、支援 Boris FX 及 Boris Graffiti 外掛

缺點：介面過於複雜、無繁中、不易入門



7. Davinci Resolve

Davinci Resolve 廣泛的用於「影片調色」，是名副其實的好萊塢級調色軟體，像是在電影看到的特殊風格顏色都不太飽和淡淡的舒服色調，或是要營造森林中深綠+黑色的陰森色調，都是透過 Davinci Resolve 來調色的，強大到可以針對某幾個物件進行調色，想走電影工作的，或想讓影片看起來與眾不同的朋友，可以試試看唷，當然它也可以用來剪輯影片。

費用：新台幣 10,800 元 / 有免費版

特色：



調色師必備

讓影片擁有電影級色調

專業電影、電視節目、電視劇都在用

提升影片質感

Windows、macOS 及 Linux 適用

支援簡中

相容 Final Cut Pro、Avid Media Composer 和 Premiere Pro

專業音訊檔案後製

優點：強大調色系統、豐富硬體外掛

缺點：需有基本調色技術、入門不易、剪輯操作困難



總結

這 7 款 Windows 影片剪輯軟體，到底哪一款好用呢？首先要看你的需求，比如說你是否需要 4K 畫質？你的電腦系統是什麼？你能接受的剪輯工具價格在哪裡？這些通通都沒有標準答案，評估各種需求及目的後，只有最適合你的剪輯工具，而沒有所謂最好的。

如果你是初學者，只是需要剪輯 YouTube 影片、教學影片、結婚影片、公司尾牙影片等，我最推薦 Movavi Video Editor 這個 Win10 剪輯工具給各位，最主要是它的介面設計的很直覺，使用者可以很容易的將自己腦袋想法呈剪出來，而且功能也相當足夠應付上面提到的需求，最重要的是終身版定價相當合理，而且大家可以負擔的價錢～當然若你是專業的影片工作者，直上更進階的影片剪輯工具就對啦！