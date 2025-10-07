在影音數位時代，無論是做 Podcast、音樂製作、影片剪輯或語音筆記，都會遇到音檔格式不相容、檔案太大、分割／合併需求等各種瓶頸。那你已經有上手的音樂軟體工具了嗎？此時就要跟你分享一款 TuneBer All-in-One Audio Converter 音樂轉檔與編輯工具
，電腦上有一款強大又好用的工具就是今日！。TuneBer All-in-One Audio Converter 可以讓你在一個平台上就能完成轉檔、裁切、壓縮、合併等多種操作。大家趁此限時免費的會趕快收下吧！
限時免費：https://www.amoyshare.com/promotion/tuneber-giveaway/
△ 進入活動頁面後填寫好信箱、密碼與名稱之後，點選 Get It for Free 後繼續。軟體免安裝板可以直接到文末下載。
△ 接著要去信箱收信，點選 Confirm My Email 認證自己的信箱。
開啟軟體後點選右上角的 Login，然後輸入帳號密碼之後登入。
△ 之後就可以看到帳號有一年的使用期限！
TuneBer All-in-One Audio Converter 主要功能有音檔轉檔、音檔壓縮、音檔剪輯語音檔合併，都可以很方便地透過這款工具來達成。軟體優點就是操作簡單，介面非常好上手，而且支援多種音樂格式，同時也可以進行批次作業。誰適合使用：
https://www.amoyshare.com/tuneber/
- 內容創作者 / Podcaster：製作節目、剪輯聲音、調整音量、壓縮檔案
- 音樂／混音愛好者：嘗試做音樂特效、合併不同段落、改速、反向效果
- 教學 / 線上課程創作者：錄音、剪輯、合併課程音訊段落
- 一般用戶：偶爾需要將某段音訊截取、格式轉換、壓縮等操作
免安裝版： TuneBer All-in-One Audio Converter 3.0.0.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：220.43 MB