以前的照片太模糊怎麼辦？今天要跟大家分享一款線上工具，Let's Enhance 透過 AI 技術，能夠讓你原本模糊、低畫質的照片，透過深度神經網路學習超過 5 千萬張照片，能夠提升圖片尺寸與品質，並且最高能作到 16 倍無損放大圖片的功能，甚至還能夠強化色彩、色調與亮度，有效提升圖片品質，或各位手上有需要印刷的圖片，畫質卻不夠的話，就來試試 Let's Enhance 吧！你也可以參考：AI 智慧圖片無損放大，學習數十萬張圖片放大圖片 0 失真

進入 Let's Enhance 首頁後，將要提升品質、放大的照片上傳，上傳的圖片大小須小於 15MB。

上傳前可以決定要對照片進行什麼樣的處理，有放大及強化兩種選項，若是放大的話，請選擇你的素材是照片還是圖片，強化的話則可以選擇增加紋理、改善圖片顏色。

進階選項中，可以選擇強化的強度以及輸出的圖片格式，可選擇 PNG 或 JPG。

Let's Enhance 需要登入才可以使用，目前每個帳號可以免費處理 5 張照片，且最高可無損放大圖片倍率為 4 倍，需要更大放大倍率用於印刷品的話，付費方案也是一般人所能夠負擔的。

最後等待圖片處理完畢就可以下載囉。

上圖為 2 被放大處理及最大程度的顏色增強，可以看到天空變得更藍一些，臉部的陰影處暗部變得更暗了，色彩相對變得鮮豔，放大的部分由於我選擇的是 2 倍，效果不是太明顯，大家可以自己試試 4 倍的效果。

這張則是沒有經過放大處理，而是單純的顏色增強，大家覺得效果如何呢？我個人覺得還不錯，照片整體的彩度有所提升，可以當作懶人修圖工具使用～若你有照片印刷需求，可以試著將照片透過無損放大處理，或許可以讓輸出效果更優質喔。

Let's Enhance：https://letsenhance.io/