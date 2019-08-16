圖片縮小不難，但是可以不失真方大嗎？今天要跟大家分享這款「AI 智慧 圖片放大」服務，可以免費無損放大圖片 400%，透過神經網絡結構、

人工智慧訓練方法，與傳統的圖片放大技術不同，這款圖片放大服務採用 SRCNN （超解析度卷積神經網絡）系統，收集了數十萬高品質圖片進行深度學習，能夠完成圖片高品質放大及細節恢復，支援 png、jpg、jpeg 圖片格式，如果你有圖片需要進行放大，選它就對囉，趕快來看看效果如何。無損放大圖片你也可以餐考：Bigjpg 人工智慧放大圖片不失真，最多可放大至 16 倍不失真

△ 進入「AI 智慧 圖片放大」網站後，直接把要放大的圖片上傳，支援 png、jpg、png，圖片限制在 800 x 750 以下尺寸才能上傳，並且檔案大小不超過 3MB。上傳之後選擇要放大的倍率（2 倍、4 倍）、並且選擇你的圖片內容為何，有 Artwork（藝術作品）、Photo（照片）、Face（臉部）、High-Grade（高解析）。

△ 接著就可以來看看效果啦，此張圖片原始大小為 400 × 267，進行 4 倍無損放大後為 1600 × 1068，耗時約 1 秒鐘的時間就完成放大，可以看到原本馬模糊的髮絲部分，經過放大後還是一樣清晰，實在是太厲害啦！

△ 非照片的 Artwork 圖片，原始大小 400 × 227，經過 4 倍放大後得到 1600 × 908，可以看到在細節上更加的清晰。

△ 人像的部分就更不用說啦，對於這樣的不失真放大技術，可以說是相當滿意，未來如果你要用的圖片尺寸不夠，丟上來「AI 智慧 圖片放大」就可以進行放大啦！趕快把這個強大的網站記起來吧！

AI 智慧圖片無損放大：http://imglarger.com/Tw/