SHARP 手機對台灣用戶而言應該有點陌生，身邊的確也很少見的 SHARP 用戶，不過在日本可是高銷量的手機，SHARP AQUOS R3 在日本已經上市，台灣是首個手上市的海外國家，來到台灣這個高度競爭的手機戰場，不拿出一點實力是不行的，在螢幕表現上非常的威，SHARP AQUOS R3 採用夏普獨家 Pro IGZO 螢幕擁有 120Ｈz 螢幕更新率，是一般手機的兩倍，螢幕滑動幾乎很難看到殘影，規格為高通驍龍 855 處理器 / 6GB 記憶體 / 128GB ROM，這樣的高規格上市價格只要 22990 元，這價格的確是很佛心的！最值得提的一點是 AI Live Story 的技術，也是我最感到興趣的部分，能讓冗長的影片自動剪輯為 15 秒的影片，還有加上配樂，若有機會評測真的想好好測試這功能，尤其家裡有小孩有寵物，這會是相當有趣的。

SHARP 在一月份推出了 AQUOS zero 世界最輕的手機，這次推出擁有 Pro IGZO 螢幕與 AI 技術的 AQUOS R3，之後還會推出搭載高通驍龍 835 處理器的入門手機，我相信可以給大家一些新的選擇，尤其喜愛日系手機的朋友們。

SHARP AQUOS R3 幾大特色：



高通驍龍 855 處理器 / 6GB 記憶體 / 128GB ROM

Pro IGZO 螢幕 / 120Hz 電競級螢幕 / 10 億色顯色能力

F1.7 大光圈 / 4K 超廣角錄影 / 超強防手震

AI LIVE Story 自動剪輯 15 秒影片

AI LIVE Shutter 錄影同時自動構圖拍攝

SHARP AQUOS R3 上市價格為 22990 元，8 月 21 日起於全省震旦門市開賣。

AQUOS R3 的出發點比較接近人性的使用，就是希望可以時時刻刻替你記錄生活。

在外觀上時是接近滿版螢幕的造型，不過上方有水滴型的 1630 萬像素自拍鏡頭，下方有山羊鬍的指紋辨識器，同時也是虛擬首頁鍵與返回鍵。

主鏡頭為 2010 萬像素包含廣角鏡頭，副鏡頭 1220 萬像素 F1.7 大光圈，具備有高速對焦的特性。側邊有實體的 Google 助理按鈕鍵，上方保留了 3.5mm 耳機孔，支援 4G 雙卡雙待。

主要系統規格為高通驍龍 855 處理器，有 6GB 記憶體，內建 128 GB ROM，儲存空間最大可以擴充到 512GB。

支援 Qi 無線快充與 USB PD 快充。

影音支援 Dobly Vision 與 Dobly Atoms，在聲音上支援 Hi-Res 的高音質，讓他你可以聽到不失真的音樂。

Pro IGZO 的螢幕是重點特色，雖然我對這款螢幕不是很熟悉，不過聽介紹之後還頗吸引人的，他有絕佳的亮度顯示，而且更具備省電功能，同時保有絕佳的觸控感。

螢幕顯色上具備有 10 億色顯色能力，很難想像到底色彩到底能夠有多細緻。

一般手機的顯色能力大約為 1677 萬色，其實也是一個很龐大的數字，不過若是相比 HDR 原圖的 10 億色，真的無法呈現出那麼多樣的色彩。

Pro IGZO 能夠顯示 10 億色呈現最真實的色彩，目前是沒有手機可以評測，不然真的很想試試看有多威猛。

Pro IGZO 能呈現更多的層次的變化，能有這麼棒的螢幕的確讓人期待，螢幕是採用第五代康寧 3D 曲面玻璃。

Pro IGZO 有具備有高透光的特性，因此在陽光下也可以看清楚螢幕，這點真的很重要，遇過太多手機在強光下根本看不到螢幕，那樣使用起來就很痛苦。

120 Hz 螢幕更新率很適合遊戲玩家，不殘影的即時顯示，譬如雙槍戰遊戲指到哪裡就打到哪裡。

當手上濕濕的時候，也具備有觸控靈敏度的最佳化處理，不會因為手濕濕的就有觸控障礙。

這次的 AI 也很重要， SHARP AQUOS R3 沒有像其他品牌手機強調拍照錄影有多厲害多強大，完全著重在 AI 功能表現上，包含有 AI LIVE Story 自動剪輯 15 秒影片與 AI LIVE Shutter 錄影同時自動構圖拍攝。

手機拍照很難跟單眼比擬，要捕捉一個最精彩的瞬間得碰碰運氣，譬如說小狗跑步兩腳都離地的飛躍感，用手機拍照只能說可遇不可求。

AI LIVE Shutter 的技術可以解決捕捉不到精彩瞬間的困擾，在錄影的同時，會使用另一個靜態鏡頭自動拍照。

超強特色功能來了！若是我真的買單這支手機，應該就是 AI LIVE Story 的功能。

大家的手機內一定有很多錄製的影片，不過有可能大多都沒有播過，因為可能錄了很長一段，看影片會很費時，尤其紀錄活動、小朋友、寵物都有可能是如此。

為什麼會有 VLOG 的產生，就是可以把每天紀錄的內容縮短，替生活留下最精彩的紀錄，只是那是透過手動來剪輯的。

為什麼 AI LIVE Story 是可以替你自動生成 15 米的影片呢？因為蔡戈尼效應「未完成的事，總是讓人念念不忘」，15 秒就是個極限。

只要影片錄製的時間超過 30 秒，就能夠自動創建 15 秒的影片，這包含剪輯與配樂唷！

其實在錄影同時 AI 技術鏡已經準備好了，偵測到不同的場景來排序，最後就可以剪輯出讓人意想不到的影片。

就像大家分享影片時有時候會遇到影片過長或是檔案太大的狀態，然後就不想分享了，這樣是很可惜的，若是 AI 幫你自動完成了趣味豐富的 15 短影片，大家就能很便利的分享影片，這真的是很不錯的功能唷！真的很推薦給大家唷！

以下新聞稿內容

再進化的Pro IGZO螢幕 120Hz高刷新率的順暢操作 手濕濕也能安心使用

高速的Pro IGZO螢幕藉由影像處理提升至10bit，實現高達10億色的顯色能力。能在高解析度與畫面鮮明下，表現出細緻平滑的漸層變化。而亮度提升能將白色部份顯示的更出色清晰。肌膚的質感，天空的色階，風景中流動的空氣感皆能完美呈現。AQUOS R系列史上最明亮的面板，透過高穿透率最大亮度可提升二倍並兼顧節能效果。獨特的散熱設計，可在高效能運作下，保持舒適溫感。螢幕搭載日光模式，可自動調整對比最佳化，即使在戶外烈日下瀏覽網頁或拍照取景仍清晰可見。

獨家AI Live Story技術 自動判斷場景並聰明的捕捉拍攝主體

不論是拍攝短片或照片，都能交給AI！AI Live Story功能開啟時，在錄影的同時，AI即會自動選出人物的燦笑或是辨別構圖較佳的場景，加入背景音樂以及特效等內容，只要拍攝超過40秒的影片，即可自動產生有趣的15秒短片紀錄精彩的每一刻，並可即時分享給家人朋友或是上傳至社群平台。影片有三種模式Standard/Fun/Relax可供選擇。

杜比視界 社比全景聲 6.2吋螢幕即可享受如影院般的娛樂

採用杜比視界（Dolby Vision），普遍用於電影院和家庭影院設備的HDR技術，以及杜比全景聲（Dolby Atmos）。 高質量的HDR內容可以鮮豔的色彩欣賞，機身配有立體聲揚聲器。無論您使用的是主機揚聲器，有線耳機還是無線耳機（5.0藍牙），您都可以享受到逼真聲音的強大娛樂體驗。







時尚經典黑外型 搭配絕佳效能Qualcomm 驍龍855行動運算平台 一鍵可呼叫Google語音助理

科技至美一向是夏普手機秉持的信念，SHARP AQUOS R3 Pro IGZO螢幕選用混搭Corning Gorilla 5 雙面3D強化玻璃材質，二相混搭的融合渾然天成，呈現出經典黑的非凡氣質，表現夏普獨特美學。手機線條是透過人體工學原理而生的巧妙曲面設計，兼顧時尚感及觸感，並在音量鍵、電源鍵以及下方增加側邊快速按鍵，可一鍵呼叫Google語音助理，只需對著手機講話下指令，即可提供各種協助。不同的按鍵次數與時間長短能開啟指定喜好的APP模式。且在開啟相機的狀態下，可作為快門鍵使用，貼心且方便的使用，讓人愛不釋手。

SHARP AQUOS R3內建6GB記憶體以及128GB儲存空間，可支援最高512GB Micro SD記憶卡，採4G雙卡雙待機，並搭載Qualcomm 驍龍 855行動運算平台，支援Android Pie作業系統，智慧雙鏡頭追求紀錄真實影像，拍攝影片專用的深焦廣角鏡頭約2010萬像素，1220萬的F值1.7大光圈高感度相機，搭載全新快速自動對焦系統。前鏡頭有1630萬像素，電子防手震以及美肌修正。提供指紋與臉部辨識解鎖，支援Qi無線充電，防水IPX5/IPX8防塵IP6X等級。詳細規格請見下表。