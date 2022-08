手機拍照很方便,不過就算科技再進步,總是會有沒有對到焦的時候,有時候最完美的感覺就是那一張,那該如何處理呢?這是限時免費要跟大家分享的是 Easy Photo Unblur 圖片模糊修復工具,可以很方便地將模糊的圖片修復到清楚的狀態,我自己覺得小小模糊還頗適合使用的,如果是大大模糊的話,就得靠點運氣囉!以下限時免費的資訊就提供給大家囉!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD EASY PHOTO UNBLUR NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的註冊按鈕。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 之後將模糊的圖片從軟體中開啟,右側邊就有去除模糊的設定選項,有幾種預設的模式,也可以進階的手動調整,運行之後就可以看到效果,大家自己動手試試看吧!

https://www.softorbits.net/unblur-photos/

免安裝版:

Easy Photo Unblur 7.0.7z(GOOGLE下載)

Easy Photo Unblur 7.0.7z(1DRV下載)

Easy Photo Unblur 7.0.7z(MEDIAFIRE下載)

Easy Photo Unblur 7.0.7z(RAPIDGATOR下載)

Easy Photo Unblur 7.0.7z(MEGA下載)

檔案大小:36.54 MB