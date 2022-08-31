手機拍照很方便，不過就算科技再進步，總是會有沒有對到焦的時候，有時候最完美的感覺就是那一張，那該如何處理呢？這是限時免費要跟大家分享的是 Easy Photo Unblur 圖片模糊修復工具，可以很方便地將模糊的圖片修復到清楚的狀態，我自己覺得小小模糊還頗適合使用的，如果是大大模糊的話，就得靠點運氣囉！以下限時免費的資訊就提供給大家囉！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD EASY PHOTO UNBLUR NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的註冊按鈕。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 之後將模糊的圖片從軟體中開啟，右側邊就有去除模糊的設定選項，有幾種預設的模式，也可以進階的手動調整，運行之後就可以看到效果，大家自己動手試試看吧！

https://www.softorbits.net/unblur-photos/

免安裝版：

Easy Photo Unblur 7.0.7z（GOOGLE下載）

Easy Photo Unblur 7.0.7z（1DRV下載）

Easy Photo Unblur 7.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Easy Photo Unblur 7.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Easy Photo Unblur 7.0.7z（MEGA下載）

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