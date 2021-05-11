網路上有很多圖片相關的線上工具，雖然表面上免費，不過處理完卻只能下載「解析度較差」的圖示，好比大部分的「線上去背工具」就是如此，如果想要獲得高解析照片，就必須付費才能下載，不過最近小編發現 Upscale Pics 線上圖片放大工具，透過 AI 技術能夠提升照片解析度並放大，簡單來說就是能夠幫我們放大圖片，卻又不會讓圖片變得模糊，如果你手中只有小尺寸的照片，卻因為簡報或是輸出需求想變大得話，小編個人覺得這款是目前市面上最好用的。四倍放大還不夠的話，你可以用這款目前市面上最大放大倍率的 Bigjpg。

進入 Upscale Pics 主畫面後，直接將要放大的圖片上傳就可以囉，歸功於它是網頁版的緣故，不論手機電腦不限系統都能用。

上傳完畢後點擊第一個「Increase resolotion」增加解析度後按下 Start Processing。其實 Upscale Pics 這款工具還可以圖片去背、移除圖片噪點、壓縮圖片，不過我們本篇還是著重在圖片無損放大上面。

等待一下之後，就可以看到預覽圖片囉，我們可以看到途中眼睛的部分，從原本模糊變為清晰，效果相當不錯！點擊下方 Download 就可以直接下載啦，不需登入任何會員，也不須要付費。

再次打開前後對比圖給大家參考一下，至於圖片放大了幾倍呢？原圖 608 x 410 px，放大之後變為 2432 x 1640 可以看出圖片被放大了 4 倍，也就是說 Upscale Pics 的無損放大服務是 4 倍無損放大，連結幫大家放在下面囉，有需要的朋友趕快收藏起來吧。

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