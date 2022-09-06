Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

大部分的都會遇到圖片解析度不夠的時候，若是一般繪圖軟體放大肯定失真，這時候就得交給專業的圖片放大工具，Leawo PhotoIns 這款軟體中一共有「圖片質量提升」、「去背功能」與「圖片放大」三種功能，這次限時免費的是其中的 Leawo Photo Enlarger 圖片放大工具，讓你小圖變大圖就是如此容易，如果你偶爾也會有這樣需求，趕快把握機會把這次的軟體安裝在電腦上吧！

限時免費：https://www.leawo.org/promotion/special-offer/

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 進入活動頁面之後點選 FB 的分享，不過不用真的分享，彈出分享視窗之後關閉即可。

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 接著輸入名稱與信箱，接著點選 Get it Now 來獲得活動序號。

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 最後就可以取得活動序號，安裝版可以直接到文末下載，序號有一起打包。

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 開啟軟後會跳出註冊視窗，輸入剛剛所取得的序號，接著點選送出。

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 看到以上畫面就代表順利註冊成功囉！

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ Leawo PhotoIns 這款軟體中一共有「圖片質量提升」、「去背功能」與「圖片放大」三種功能，我們來使用 Photo Enlarger 吧！

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 選取要放大的圖片資料夾或是多的檔案，接著選取輸出。

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 調整放大的選項很多，大家可以自己試試看怎樣的效果最完美，畢竟不同圖片放大時也會需要搭配不同選項，才能達到更好的效果囉！

Leawo Photo Enlarger AI 人工智能圖片放大工具

△ 以上是我的示範，我先從原圖縮小再放大，當然放大的畫質無法跟原圖比，不過坦白說已經可以接受囉！好用的工具分享給大家囉！

https://www.leawo.org/photo-enlarger/

安裝版：
Leawo PhotoIns 4.0.0.2.7z（GOOGLE下載）
Leawo PhotoIns 4.0.0.2.7z（1DRV下載）
Leawo PhotoIns 4.0.0.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Leawo PhotoIns 4.0.0.2.7z（RAPIDGATOR下載）
Leawo PhotoIns 4.0.0.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：4.07 MB

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